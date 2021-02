La espectacular colección de joyas de Daddy Yankee y la historia detrás del lujo

Nadie duda de que Daddy Yankee es uno de los artistas más excéntricos y ostentosos del mundo. Aunque hace un tiempo mantiene un estilo apenas más sobrio, sigue siendo reconocido por su afición al oro, a los diamantes y demás, y también por la exhibición de su riqueza. Después de repasar la historia de todos sus autos, ahora es el turno de hablar de su espectacular colección de joyas.

Daddy Yankee y su increíble colección de joyas

Daddy Yankee es una de las tantas celebridades mundiales que cada tanto se suma a la tendencia del “#TBT” (Throwback Thursday, lo que podría traducirse como “jueves de mirar al pasado”).

Hace unos meses, en su cuenta oficial de Instagram compartió una foto que no pudo pasar desapercibida. En la misma, exhibe con cariño y ostentación algunas de las joyas más emblemáticas que tiene.

Foto: Instagram

“Los ‘Bling Bling’, como el mundo le llamaba, siguen siendo parte de la cultura y aunque ya ‘no acostumbro a usarla’, aquí les muestro lo que conservo porque fueron, son y serán parte de mi crecimiento como artista”.

Así, este famoso puertorriqueño no sólo presentaba sus joyas, sino que también hacía referencia a la importancia que las mismas tenían y tienen para el ámbito artístico en el que se desempeña.

“Cada una representa una historia, una historia que cada vez que las veo las recuerdo, por eso aún las conservo. Disfruten las etapas para que cuando tengan 3 décadas, tengan un legado que contar a los que seguirán sus pasos”.

Tal como él mismo dice, hace tiempo que a Daddy Yankee se lo ve desprovisto de sus lujosas cadenas y demás joyas. Sin embargo, esto no significa que no las siga teniendo. Por lo que se ve, no sólo las conserva, sino que además guarda un gran cariño con las mismas.

El lujo de Daddy Yankee: ¿cuál es la historia de sus joyas?

Seguramente la publicación también haya generado un sentimiento de nostalgia en los grandes fanáticos de este cantante, que asocian cada una de las joyas con los distintos momentos de su carrera.

Una de las más antiguas, que data de la época de “Barrio fino”, es la cadena que tiene con el símbolo de sus iniciales: DY.

Además, Yankee siempre fue conocido por sus ostentaciones y por hacer uso de nuevos y más sofisticados “Bing, Bing”. Es más, hasta mandaba a fabricar las joyas de forma específica para hacer alusión a sus distintos trabajos.

Un ejemplo de esto es el colgante de “Talento de barrio”, el cual aparece también en la publicación. Algo similar ocurre con “El Cartel Records”, joya que está hecha con oros y diamantes.

¿Cuál es la gran ausente de la foto? La gran cadena de oro de casi 10 kilogramos que supo lucir en su momento. Aunque se desconocen los detalles al respecto, se sabe en 2018 Daddy Yankee sufrió en España el robo de unas joyas tasadas en más de 2 millones de dólares. ¿Qué habrá pasado con esta cadena?