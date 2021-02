Ricky Martin y Jwan Yosef: ¿sabías que la historia de amor empezó así?

En el año 2010, Ricky Martin reconoció: "crecí en una cultura que me decía que mis sentimientos eran horribles, malvados". Cinco años más tarde, el amor llegó de la mano del artista plástico Jwan Yosef, al que conoció a través de las redes y que conquistó su corazón.

"Nos conocimos gracias al arte", declaró el cantante puertorriqueño en entrevistas televisivas. Es que el boricua es un declarado fanático de piezas artísticas. Y fue mientras buscaba nuevas adquisiciones para su colección, cuando conoció la obra de Yosef

Ricky Martin y Jwan Yosef: flechazo millennial

Según reconoce la pareja en la actualidad, el ídolo del pop latino contactó vía Instagram a quién sería su esposo en el futuro: “Estaba haciendo scroll y vi esta hermosa pieza de arte (por Jwan). Le escribí y estuvimos platicando por 6 meses sin escuchar su voz”, reconoció Ricky Martin en una entrevista radial.

Si bien el flechazo fue instantáneo, el cantante admitió: “Hablamos de arte, de nada sexy, nada sexual". Finalmente, y después de varios meses, viajó a Londres, donde vivía el pintor, para concretar el esperado encuentro y un amor a primera vista.

A partir de entonces, comenzaron a compartir viajes y a consolidar una relación que todavía no era pública. Pero en marzo de 2016, el artista compartió en sus redes una foto junto a Ricky, lo que desató las sospechas y rumores sobre su relación.

Finalmente, la historia de amor se confirmó en abril de ese año con una fotografía que recorrió el mundo: ambos tomados de la mano en la alfombra roja de la organización amfAR (Fundación para la Investigación sobre el Sida), en Brasil.

Ricky Martin y Jwan Yosef: camino al altar

En una visita al show de Ellen DeGeneres, el cantante anunció la noticia de su compromiso y compartió detalles de la propuesta, que ocurrió en noviembre de 2016. “Me puse de rodillas y saqué la cajita de metal. Tenía el anillo en una bolsita de terciopelo y en lugar de decir '¿te casarías conmigo?' le dije 'te compré algo'”, reconoció.

Luego de un año de romance, ya comprometidos, ambos se mudaron a Los Ángeles para vivir juntos. De esta manera, Yosef se sumó a la familia que Ricky Martin había formado con sus hijos, los gemelos Valentino y Matteo, nacidos en el 2008 mediante una gestación subrogada.

A comienzos de 2018, el intérprete de Living la vida loca comenzó a hablar de Jowan Yosef como su "esposo" y, consultado sobre su estado civil, confirmó que ya habían contraído matrimonio y que estaban planificando una gran fiesta.

Ricky Martin y Jwan Yosef: una familia numerosa

En diciembre del mismo año, decidieron agrandar la familia y llegó Lucia Martin Yosef para compartir la paternidad. Pero, aún fanático de las familias grandes, Ricky anunció en 2019 que esperaban a su cuarto hijo Renn, quien se sumó a los Martin Yosef en noviembre de ese año.

Durante el 2020, el sex symbol fue tapa de la revista Out Magazine, donde reconoció que no descarta ampliar su familia en un futuro cercano: "Me encantaría tener muchos nietos en el futuro y tener todos los domingos llenos de familia", admitió.

Por estos días, el cantante de 49 años se encuentra grabando junto a Carlos Vives su nuevo videoclip en las playas de San Juan, en Puerto Rico. El dúo latino confirmó que se trata de una producción para homenajear a las víctimas LGTBI+ fallecidas en la disco Pulse de Orlando, Florida, en el año 2016.