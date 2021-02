Natti Natasha y su momento inolvidable en Premio Lo Nuestro 2021

Una noticia que para muchos no era tan “noticia” porque ya se había filtrado íntimamente. La cantante Natti Natasha se presentó a la ceremonia de Premio Lo Nuestro 2021 junto a su marido, el productor musical Raphy Pina con looks muy elegantes. Pero su vestuario no fue lo principal de la noche.

Cabe recordar que la dominicana siempre deslumbró con su belleza y un cuerpo privilegiado pero, hace unos pocos días se dejó ver junto a su pareja y lo que todos "sospechaban y esperaban" finalmente quedó al descubierto con el crecido vientre a la vista.

Ante tantos rumores, finalmente lo confirmó oficialmente Pina en un video en el que se puede ver la pancita de Natti, donde lucía un conjunto deportivo blanco. Sus textuales palabras fueron: “Estamos muy enamorados y felices de anunciarlo porque ya no hay que ocultarlo, ya no hay que estar con esa ca… Besitos para mis panas”.

Sin embargo, por su lado la cantante decidió solo ir dando pistas en su Instagram oficial a través de preguntas que les hacía a sus fans como: "¿Qué color les gusta más?" y "¿Rosa o azul?" con un claro mensaje: “hoy es el día”.

Crédito foto: Instagram Natti Natasha

Todo lo fue provocando para mantener la intriga hasta anoche, que en plena gala de Premio Lo Nuestro 2021 finalmente lo compartiría de forma oficial delante de sus colegas y todo el público seguidor.

Así fue “el momentazo” de Natasha

Finalmente, en medio del escenario, hermosa y reluciente junto al cantante Prince Royce, Natti anunció formalmente su embarazo en medio de aplausos y mucha satisfacción de parte de los presentes.

Se la puede ver en las historias del Instagram oficial de Univisión con la pancita a la vista y muy sonriente.

Al ingresar por la alfombra magenta lució un vestido blanco muy sensual y en su Instagram a los pocos minutos de llegar a la gala decidió escribir: "Voy a ser mamá" y seguido transcribió parte de una entrevista que le realizaron para la revista People:

"Cuando el doctor me dice: 'La realidad es que tú no puedes tener hijos'... me dio depresión, no quería ver a nadie, no quería hablar con nadie". Por su parte, la pareja también compartió una foto de ambos ni bien llegaron a los premios "muy bien lookeados y brillantes” en el estacionamiento de la sede. Crédito foto: Pina Récords

Bajo la leyenda: “Que regalo más INMENSO PAPA DIOS NOS HA CONCEDIDO ! @nattinatasha Dios es quien tiene el control y por mas que nos digan que NO, cuando él dice SI, resulta. Una nueva vida está en camino y tendrá a los mejores Padres del mundo, las mejores familias y los mejores fanáticos ! Repitan conmigo #TOYBIENENAMORAOOOOOOO”.

Evidentemente la pareja estaba esperando que la noticia de que van a ser papás tuviera mucho más brillo y repercusión, porque no esperaron ni un segundo en pasar por la alfombra que ya estaban compartiendo y mostrándose con la pancita a todo volumen.