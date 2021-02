Esta versión inédita de la cortina musical de Friends te robará el corazón

Basta con decir “Friends” para que se vengan a la mente una serie de cosas vinculadas a esta famosa serie estadounidense, entre ellas su cortina musical. Con numerosas versiones a lo largo de los años, acaba de aparecer una nueva, que cuenta con un particular detalle: es interpretada por una de las protagonistas de la sitcom.

¿De quién se trata? De Courteney Cox, ni más ni menos, la famosa actriz que hace de Monica Geller, la especialista en gastronomía y obsesiva de la limpieza.

“I’ll be there for you”: Courteney Cox se animó a la cortina musical de Friends

Quienes siguen a Cox en sus redes sociales, principalmente en su cuenta de Instagram, saben que desde hace un tiempo se encuentra avanzando en sus estudios musicales al frente del piano.

Sin embargo, pocos se esperaban la sorpresa que Courteney tenía preparada: una interpretación de la emblemática cortina musical de Friends, una de las comedias más famosas de toda la historia.

El comienzo no podría ser de otra manera: las famosas palmas que siguen a la primera línea de la canción marcan la apertura del video.

Acompañada por un guitarrista, la actriz de 56 años se luce en su ejecución del piano, marcando los distintos acordes de la canción y luego la reconocida línea melódica con la que la misma cierra.

¿Se viene el regreso de Friends?

Además de lo divertido del video en sí, la publicación significa un incremento en el entusiasmo de los fanáticos que aguardan expectantes la reunión del elenco original de la serie.

Luego de las complicaciones propias de la pandemia, hace unos meses se dio a conocer que en marzo de este año comenzaría la filmación para la serie de especiales que está preparando HBO Max.

¿Esta versión de la cortina musical será una forma de decirnos que la reunión está cada vez más cerca de concretarse? Habrá que esperar al menos un tiempo más para ver qué es lo que ocurre finalmente.

Otras versiones de la famosa canción de Friends

Nadie duda de que es la canción de Friends. La magnitud que tuvo y aún tiene la serie hace que todos identifiquen cada uno de los acordes y la letra con este exitoso programa que sigue las aventuras de Monica, Rachel, Phoebe, Ross, Chandler y Joey.

Compuesta por Michael Skloff y Allee Willis e interpretada por la banda The Rembrandts, al día de hoy la canción “I’ll be there for you” (“Ahí estaré para ti”, en castellano) cuenta con una gran cantidad de versiones.

Una de las más particulares es la versión “heavy metal” que hizo Leo Moracchioli, el músico y productor nacido en Noruega.

Además, varios músicos reconocidos se animaron a su propia versión, entre ellos Ed Sheeran.