Chiqui Delgago, Yuri y José Ron brillaron en la conducción de Premio Lo Nuestro 2021

“Muy contenta y emocionada, sobre todo porque es la primera vez que voy a conducir el show. He trabajado durante 10 años haciendo el pre show de la alfombra magenta y bueno, siempre es una responsabilidad, un reto, pero también estoy muy ilusionada” palabras exactas de Chiqui Delgado que debutó anoche como una de las conductoras del Premio Lo Nuestro 2021.

Con mucha ilusión se la vio anoche a la conductora por primera vez con José Ron -con quien nunca antes había colaborado- y junto a Yuri con quien sí, ya mantienen una excelente relación:

“Es una mujer talentosa, divertida, humana, ‘sin pelos en la lengua’ y me encanta la gente así. Yo creo que ella va a ser una parte muy divertida, sin duda. Ella no calla nada; ella lo dice todo como lo es, como le salga y me divierto mucho con ella siempre que la veo”.

Así fue como se presentaron anoche – alegres, espontáneos y deslumbrantes por sus looks- en la transmisión en vivo del Premio Lo Nuestro 2021.

Conductores y looks de lujo

Lo vivido anoche en el Premio Lo Nuestro 2021 fue muy emotivo y más que especial, porque tanto los conductores como los artistas llevaron un mensaje de luz y positividad en medio de todo lo que se está viviendo en tiempos adversos por la pandemia.

Chiqui: se dio el gusto de tener 5 outfits diferentes

Por su lado, Chiqui Delgado tuvo su fashion stylist en casa y fue la pequeña Carlota Valentina, su hija menor que la ayudó a decidir su look final. La venezolana llegó a la alfombra magenta voluminosa como una flor.

Foto: Instagram Chiqui Delgado

Eligió un vestido color negro con un escote profundo y abertura en la pierna que terminó de completar su diseño con un par de volúmenes en los hombros al estilo mariposa que se lucían mucho con el cabello recogido. El diseño estuvo a cargo de la diseñadora Isabel Sanchis y Gaby Rouge con joyas de Patricia Robalino Palm Beach.

Sobre la alfombra se la vio reluciente, sobre el escenario también y es que a ella todo le queda perfecto, como siempre.

Cabe destacar que en medio de la noche, hizo un cambio de look totalmente distinto, con un vestido rosa dejando al descubierto un hombro, con el cabello suelto y lució como una verdadera princesa en toda la presentación. ¡Pura elegancia!

Pero, ese no fue el último cambio. En menos de 5 minutos se la vio con un vestido amarillo/mostaza con el corte similar al anterior. Más tarde uno blanco con escote prominente delante y detrás, para que finalmente al cierre sorprendiera con otro. Foto: Instagram Univisión

El profesionalismo y outfit de Yuri brillaron

Por otro lado, se la vio a Yuri que participó en la conducción como anfitriona de la gala y le rindió un homenaje muy emotivo al fallecido Armando Manzanero. Pero no fue solo eso, también estuvo nominada entre grandes estrellas de su generación y para ella eso, fue lo máximo independientemente de ganar o no.

Yuri anoche demostró que volver al escenario de PLN fue muy especial, ya que en 1989 fue la última vez que presentó el primer premio de la ceremonia inaugural de Premio Lo Nuestro.

La intérprete regresó con mucha energía y así es como se la vio no solo en su increíble look plateado (simil vidrio) y con mucho brillo -modelo confeccionado por la diseñadora Giannina Azar- sino que dejó toda su impronta como un suceso inolvidable. ¡Literalmente, brilló más que nunca en la alfombra!

Cabe destacar que también, al igual que Chiqui, eligió recogerse el cabello para lucir un llamativo escote y su hermosa figura.

Total Black para el galán de la noche

José Ron, por su parte, también tuvo lo suyo y dejó a todas las damas sin aliento: fue un caballero y conductor de lujo. Cabe recordar que recientemente se lo vio participando en el programa previo -en la pasada entrega de los Latin Grammy- y anoche se lo vio muy suelto y por primera vez como anfitrión de la ceremonia principal junto a las 2 hermosas damas. Foto: Univisión

Desde la cuenta oficial de Instagram de Univisión mostraron su look de smoking súper elegante con un saco negro aterciopelado y una corbata de moño. Recogió su melena en un chongo samurai y desde las publicaciones en las redes sociales les pidieron a sus seguidores: “¡No se derritan tan pronto que vamos a estar viendo a José toda la noche”.

Finalmente, al cierre del Premio Lo Nuestro 2021, se las vio a las 2 conductoras con un look totalmente distinto: Por un lado Yuri con un vestido verde y Chiqui toda de negro. ¿Lo que tenían en común? Ambas brillaban como lo hicieron durante toda la noche.

La cantante mexicana Yuri, la conductora Chiqui Delgado y el actor José Ron no solo fueron 3 conductores de lujo durante toda la noche en Premio Lo Nuestro 2021, sino que brillaron con sus looks elegidos. Entérate más detalles de todos los artistas que formaron parte de las premiaciones.