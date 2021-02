Diego Brancatelli relativizó la situación judicial de Cristina Fernández y Fabián Doman lo destruyó

La propuesta del exjuez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, de crear “una comisión de la verdad” en el Congreso para “revisar los casos de lawfare” y avanzar con una ley de amnistía, desató un fuerte debate en la opinión pública. Este miércoles, en el programa Intratables hubo un intenso cruce entre el panelista Diego Brancatelli con el conductor Fabián Doman alrededor del mencionado tema.

“¿Qué causa habría que revisar?”, le consultó Doman a Brancatelli. “Esto está dentro de la Ley, por suerte no son los periodistas los que determinan si alguien es culpable o inocente”, retrucó el periodista afín al oficialismo.

“Me parece que Zaffaroni se está confundiendo en el discurso. No me queda claro si cuando ustedes hablan de lawfare se refieren a la ‘fiesta’ de las prisiones preventivas o si hablan del fondo de las causas”, redobló Doman.

“Mirá el caso de Cristina Fernández de Kirchner, que la citan a declarar a ocho causas el mismo día, en un día sentimentalmente importante para todos los peronistas, los kirchneristas y para la propia Cristina”, deslizó Brancatelli.

“Estamos hablando en serio, Diego. No podemos plantear esto”, interpeló Doman. Subiendo el tono, y notoriamente enojado, el panelista contestó: “¡Dejen terminar la idea! Porque si no ustedes dicen lo que quieren y ya. Primero, no es una persona más y segundo, si quieren hacer un programa en donde todos pensemos distinto y nos respetemos, sería ideal. ¡Si no dicen lo que quieren, escuchan lo que quieren y hacen la conclusión que quieren!”.

De manera categórica, Doman no dudó en aclarar: “Diego, te estás definiendo a vos mismo. Decís lo que querés, pensás lo que querés y no escuchás a los demás”. Sin dar el brazo a torcer, y con ánimo de quedarse con la última palabra, Brancatelli concluyó: “O sea, ya saben lo que voy a decir y se anticipan. Con Cristina hubo un juez que siempre sorteado salía el mismo. En varias de esas causas que son tapas de diarios durante meses, ya fue absuelta. Esto es un recurso democrático que luego se discutirá con las herramientas y los especialistas”.