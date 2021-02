Karina Gao logró salir del coma inducido tras doce días de batalla

Karina Gao, la chef del ciclo televisivo Flor de equipo, salió del coma farmacológico inducido tras casi dos semanas. La buena noticia causó furor en la red, y su gran comunidad de fans celebró la mejoría.

Recordemos que Gao se encuentra embarazada, y tras complicaciones en su cuadro de coronavirus debio ser intubada el 5 de febrero. La buena noticia de su mejoría fue comunicada a través de la cuenta oficial de Instagram de la cocinera.

“¡Hola, gente! Queremos compartir con ustedes que nos acompañaron con tanto amor en esta difícil situación que nos tocó pasar que Kari ¡ya salió del coma inducido!, Ella y Bebu 3 se encuentran bien, descansando y reponiéndose para poder volver con todo ¡Gracias por tanto amor!”, informaron allegados a Karina.

Minutos antes de ser intervenida, la chef había extendido un encarecido pedido: “Les voy a pedir un último favor de rezar por mí. Me van a inducir a coma dentro de 15 minutos y no sabemos cuándo me voy a despertar. Recen por mí, por favor. Este va a ser mi último mensaje a esta comunidad hermosa, que me acompañaron durante estos cinco años, porque de casualidad esta semana cumplimos cinco años de Mon Petit”, expresó en referencia a la cuenta de Instagram en la que cuenta con casi medio millón de seguidores.

Nacida en China, la cocinera vive en Argentina desde los nueve años. y se mudó a los nueve años a la Argentina. Estudió economía empresarial en la Universidad Torcuato Di Tella y al finalizar la carrera, viajó con una beca a Francia donde conoció a su marido. La pareja está esperando su tercer hijo.