Shakira se apodera de las redes con su belleza impactante

Desde hace más de una década Shakira es sinónimo de éxito en el mundo de la música latina. Esto se debe a que hasta el día de hoy sus canciones son de las más escuchadas. Más allá del estilo que sea, la bella colombiana, sabe cómo adaptarse y lanzar un gran hit.

Por su parte en los últimos días del año pasado, la actual pareja de Gerard Piqué, participó en el tema musical de Black Eyed Peas llamado "Girl like me". El mismo y a dos meses de su lanzamiento posee más de 262 millones de reproducciones en YouTube. Cada vez son más personas las que a través de sus redes sociales imitan los pasos que la famosa colombiana realiza en el video.

Asimismo Shakira, desde hace unas semanas, ha sido noticia a nivel mundial ya que tomó la decisión de cambiar su look. Puntualmente su color de pelo. Es que ahora la intérprete de la canción "Me gusta" posee una cabellera de color rosa intenso que sorprendió a sus seguidores de todas partes. Sin embargo esta no es la primera vez que vemos a la talentosa colombiana con este color de cabello ya que hace varios años atrás lo tenía del mismo tono.

Con 44 años de edad recién cumplidos, la bella cafetera es dueña de una belleza sin igual y de una figura sumamente tonificada. Esto se debe a que en varias oportunidades la hemos visto practicar diversos deportes extremos como surf y también skate. Esta última práctica la realizó en el video del tema musical mencionado anteriormente. Demostrando así que posee un gran talento arriba de la patineta.

Por otra parte Shakira,una vez más, fue tendencia en toda la red al publicar un video en el día de San Valentín. Sin embargo éste no es un posteo referido a su pareja sino uno promocionando un perfume de su línea especial de fragancias. Que son el regalo perfecto para hacer en este día. Además en el video se puede ver la impactante belleza que posee con su nuevo color de pelo.