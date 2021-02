Nancy Dupláa opinó sobre la polémica del momento: la vacunación de los famosos

Nancy Dupláa dio su opinión acerca del tema que está en boca de todos los famosos: ¿vacunación si o vacunación no? La actriz manifestó qué le parece el plan que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires impulsó para invitar a figuras mediáticas a aplicarse la vacuna de la Sputnik V que finalmente, no se llevó a cabo. Lo que se buscaba era concientizar sobre la importancia de inocularse.

"Me parece bien. Algunas veces pasa que hay que personas que nos toman a nosotros como referentes porque se siente afines en muchas cosas, porque les gusta tu trabajo, cómo sos, qué decís y cómo te expresás", expresó en diálogo con Marcela Coronel en el programa radial Mientras tanto.

"De alguna manera, yo lo veo como una forma que sirve, que acerca a ese que está un poco disperso y de repente la ve a Moria o a otro personaje que admira y dice ‘¡Ah!’. Como movida comunicacional, me parece bien”, señaló. También hizo hincapié en que quienes deben tener prioridad a la hora de recibir la vacuna deben ser aquellos que integran el sistema de salud y educación. “Esas personas que están en la batalla diariamente y que necesitan sí o sí seguir y estar protegidos”, indicó.

"Hasta que no se vacunen mis viejos no puedo permitirme vacunarme yo", respondió cuando le consultaron qué haría si la convocan para que se inocule.

Algunos días atrás, fue Moria Casán quien realizó un contundente descargo sobre este asunto luego de que dijera que iba a recibir la vacuna. “Cuando me ofrecieron la vacuna yo dije que sí y pensé en mí, no en concientizar porque eso es subjetivo y depende de la credibilidad o no hacia mi persona”, expresó la diva.

“YO SOY ESENCIAL porque tengo más de 70 años, porque tengo una hija y dos nietos, familia y amigos que me quieren en su vida, y sobre todo, porque YO amo la vida. Tengo la suerte de hacer con mis compañeras un éxito que excede lo teatral para convertirse en un fenómeno social, como lo es Brujas, y que gracias a nosotras, ‘las brujas’, comen muchas familias. Pero necesitamos estar sanas y protegidas para estar todas las noches en un escenario. En mi nombre denuncio discriminación hacia mi persona, porque soy de riesgo, porque tengo salud y quiero seguir teniéndola protegida como lo hice desde niña, y porque se me trata con prejuicios y se me estigmatiza por ser famosa”, redactó en sus redes la mediática.