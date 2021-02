Dalma Maradona le respondió a Ventura tras la amenaza de llevarla a la Justicia

Esta semana se conoció que Dalma y Gianinna Maradona llevarán a la Justicia a Luis Ventura por daños y perjuicios, y que iniciarán una querella criminal, a dos meses y medio de la muerte de Diego Maradona. Esto dio paso a un hostil cruce mediático de declaraciones y reacciones en las redes sociales.

"Espero la demanda en la puerta de mi casa. Yo nunca amenacé de muerte a alguien por teléfono, pero recibí una amenaza de muerte y lo voy a declarar en el juicio. Si me convocan lo voy a decir. Además, en las redes sociales me dijeron términos como nefasto, misógino, HDP. Es bien posible que yo accione de la misma manera que ellas, con Dalma y Gianinna. Porque con Claudia no tengo ningún problema, si no habla", le dijo el periodista de América al sitio Ciudad.com.ar.

Tras la noticia de una posible arremetida legal de Ventura, Dalma reaccionó a puro sarcasmo en su Instagram, publicando una foto de su padre, riéndose. "Leés que te va a hacer juicio la persona que todos los días habla mentiras de vos y vos tipo...", escribió la joven actriz.

En la misma línea, Gianinna expresó en Twitter: "¡Pero que felicidad me da leer esto! Espero con ansias que me notifiquen".