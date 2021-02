Alejandra Maglietti reveló que sufre de un particular trastorno: "Lucho todos los días"

Alejandra Maglietti se expresó a través de Twitter, conmocionada por la noticia del suicidio del futbolista Santiago el "Morro" García. La panelista remarcó la importancia de poder hablar sin vergüenza sobre enfermedades como la depresión.

"La depresión no tiene una apariencia universal, tiene que dejar de ser tabú: hay personas que necesitan dormir mucho, otras que no pueden. Hay quienes necesitan hablar y otras que no pueden hablar. Hay quienes están con una sonrisa igual y otros que lloran...", indicó.

Y detalló: "Algunas personas comen más, a otros se les cierra el apetito. No se manifiesta en todos de la misma manera. Hablemos de salud mental y dejemos de tener prejuicios. Las personas no simulan sufrir depresión, simulan estar bien cuando no lo están. Sonríen cuando viven un infierno. Intentan dar palabras de aliento a los demás porque saben lo que es no sentir nada. Intentan hacer reír a los demás".

Finalmente, Alejandra se despidió revelando que sufre ansiedad y que los síntomas se intensificaron a partir de avance del coronavirus. "Y con la pandemia las sensaciones de pérdida de control y de incertidumbre (son tremendas para los que somos ansiosos) aumentaron. Me pasó lo mismo, no poder pararla a veces no nos deja hacer nada", expresó.

Y concluyó con una sincera reflexión: "No te preocupes, a mi también me pasa y la verdad es que lucho contra la ansiedad y la angustia todos los días dese hace años. Antes no le podía poner ni nombre. Antes me daba vergüenza porque te juzgan, pero creo que es mejor contarlo... Quizás ayudo a alguien", cerró.