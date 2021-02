Los gatos de Taylor Swift son casi más famosos que ella y te contamos por qué

Es famosa por ser la “chica de los gatos”. Taylor Swift adora a sus gatos y tanto es su amor por ellos que en sus redes sociales casi siempre sale con ellos incluyendo canciones y videos.





La cantante es una apasionada no solo de sus 3 gatos sino de la exitosa serie Grey's Anatomy, razón por la que uno de ellos lleva el nombre inspirado en uno de los personajes: Meredith Grey.



“Tengo gatos. Estoy obsesionada con ellos. Son muy dignos. Son independientes. Son muy capaces de lidiar con su propia vida" expresó Swift en varias entrevistas. La vida que llevan es divertida al lado de la estrella del pop, aunque son independientes y dignos de una vida tranquila.

Los gatos famosos de Taylor Swif

Básicamente, sus nombres están inspirados en algunos personajes famosos de series conocidas y por ejemplo uno fue en honor al personaje principal de Meredith Gray. Al poco tiempo, la cantante tuvo otro gato y lo nombró en honor también a otro personaje de Olivia Benson en el drama criminal Law & Order. El tercer gato ya lleva el nombre de un personaje de ficción, pero no de una serie sino de la película Benjamín Button que fue protagonizada por Brad Pitt.



FUENTE: Instagram

Este último gatito fue adoptado durante las grabaciones que realizaba en el set de su video musical. Al parecer, la cantante dice que se enamoró ni bien lo vio cuando se lo dieron para sostenerlo y contó: “Ella me entregó este gatito y él simplemente comenzó a ronronear y me mira como, 'Eres mi mamá y vamos a vivir juntos'. Me enamoré. Miré a Brendon y él dijo: 'Vas a quedarte al gato, ¿no?'”.

Parece que tanto Meredith como Olivia son gatos viajeros, porque según Swift les encanta ir de acá para allá con ella, viajar y asistir a eventos de primera. La realidad es que sí, ambas gatitas estuvieron presentes en los Billboard Music Awards donde conocieron y hasta posaron para las fotos con Paula Abdul.



FUENTE: Instagram

Llamativamente, por más que Taylor Swift lleva muchos años en la pantalla grande, su primer protagónico lo hizo en el 2019 en una película que se llamaba “Cats” y en una entrevista dijo que asumió ese papel por el amor a los felinos: "Amo tanto a mis gatos que cuando apareció un papel en una película llamada Cats, pensé: cómo tengo que hacer esto".





Los 3 gatos estrellas de Taylor Swift son Meredith Grey, Olivia Benson y Benjamín Button. ¿Cuál es tu favorito?