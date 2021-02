Los Beatles: 60 años de su primer show y curiosidades sobre cómo empezó la leyenda

El 9 de febrero de 1961 Los Beatles daban su primer concierto en The Cavern, el ahora mítico club de Liverpool que marcaría el despegue definitivo de la banda hacia el éxito mundial. A 60 años de aquella histórica jornada, recordamos algunas curiosidades de cómo comenzó todo.



FUENTE: Indie Hoy

Los Beatles: algunas curiosidades a 60 años del primer show en The Cavern

Los Beatles están tan asociados a The Cavern que muchas veces se suele pensar que allí tuvo lugar el debut de la banda en todo sentido de la palabra. Sin embargo, esto no es así, ya que la banda contaba con una experiencia más que importante en vivo.



Antes de tocar en este “sucucho” de Liverpool, la banda más importante de todos los tiempos ya había hecho una serie de muchas presentaciones en Hamburgo, Alemania.



Esta experiencia les sirvió para consolidar sus capacidades artísticas y su dominio del escenario, entre otras cosas. Dicho de otra manera, a pesar de que promediaban los 20 años de edad, Los Beatles no eran unos jóvenes inexpertos, aunque, claro, todavía faltaba mucho camino por recorrer.







John Lennon ya conocía The Cavern. Se había presentado allí junto a su banda The Quarrymen en 1957, pocos después de la apertura de este particular local de Liverpool.



Sin embargo, no le había ido tan bien, ya que los administradores del lugar buscaban un estilo más cercano al jazz y Lennon y sus compañeros ya respiraban rock and roll.



Tiempo más tarde The Cavern cambió de dueño y se generó una mayor apertura hacia el género que ya revolucionaba la vida de los jóvenes y las adolescentes. A comienzos de 1961, se empezaron a organizar recitales pensados para la hora del almuerzo y Los Beatles fueron una de las bandas tenidas en cuenta para las sesiones.



De esto se desprende la primera gran curiosidad del asunto: el primer recital de Los Beatles en The Cavern fue en el mediodía de un día jueves.



La banda recibió un pago de apenas 5 libras esterlinas, algo así como 1 por cada integrante. ¿Por qué este promedio? Porque en ese momento Los Beatles eran 5: John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Pete Best y Stuart Sutcliffe.



¿Y Ringo Starr? Todavía no formaba parte de la banda. Recién se sumaría en agosto de 1962, cuando Los Beatles se vieron obligados a despedir a su baterista Pete Best para dar un salto de calidad en lo sonoro y en la parte rítmica.



Por su parte, Stuart Sutcliffe era el bajista de la banda. Poco tiempo después del debut en The Cavern, Los Beatles volvieron a Hamburgo para otra serie de recitales y Sutcliffe decidió quedarse definitivamente para estudiar artes plásticas y para vivir junto a su pareja Astrid Kirchherr, una fotógrafa alemana famosa por retratar a los “Fab Four” en sus inicios.



El hecho de que Sutcliffe se fuera hizo que el grupo se quedara sin bajista. Fue entonces cuando, ante la negativa de Lennon y Harrison, McCartney decidió hacerse cargo del asunto y el resto es historia conocida.



Por otro lado, Sutcliffe falleció meses más tarde, en abril de 1962, producto de una hemorragia cerebral.



De The Cavern al mundo: el salto definitivo de Los Beatles

The Cavern era un lugar sumamente pequeño: apenas unas 200 personas cabían en él. En tanto sótano, era oscuro y húmedo, y la falta de ventilación y la cercanía de un local de venta de frutas hacían que tuviera un olor bastante particular.



Se trata, en definitiva, del lugar ideal para el surgimiento de una leyenda como la de Los Beatles. La banda liderada por Lennon y McCartney siguió dando recitales y la convocatoria de la gente fue creciendo, al mismo tiempo que se agigantaba su figura.



Pronto el lugar les quedaría chico. El fenómeno era tan grande que llamó la atención de Brian Epstein, el dueño de una tienda de discos que poco tiempo después se convertiría en el emblemático manager de la banda.



En The Cavern también conocerían a Freda Kelly, una joven de 16 años que pasaría a desempeñarse como la primera encargada de las relaciones públicas de la banda.



Por lo demás, pronto llegarían las oportunidades conocidas por todo el mundo: la grabación de los primeros singles y del primer “long play”: “Please Please Me”.



Más tarde sería el turno de la llegada a Estados Unidos, de la aparición en el programa de Ed Sullivan y del estallido definitivo de la "beatlemanía".



En resumen, la historia de Los Beatles está tan repleta de momentos épicos y de acontecimientos trascendentes a nivel mundial que no sorprende observar la presencia de tantas efemérides.



La década del 2010 fue especial ya que se cumplieron 50 años de todo: de la formación de la banda, de su debut en vivo y discográfico, del lanzamiento de cada uno de los álbumes y demás.



Este ciclo de aniversarios llegó hasta el 2020, año en que se cumplieron 50 años de “Let It Be” (se espera el lanzamiento de un nuevo documental dirigido por Peter Jackson) y de la separación oficial del grupo, además de la salida de varios discos solistas de los integrantes de la banda (el más destacado, “All Things Must Pass”, de George Harrison).



Todo parece indicar que el aniversario número 60 del debut de la banda en el famoso local de Liverpool abre una nueva posibilidad: la de rememorar una vez más la historia de este grupo de músicos que cambió el mundo para siempre. En suma, si hay algo que caracteriza a Los Beatles es que el tiempo pasa y siguen generando una multiplicidad de discursos nuevos.