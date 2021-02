Hermosa: Jennifer Lopez deslumbró con su figura

Hace algunas horas atrás Jennifer Lopez fue tapa de todos los portales de noticias del mundo del espectáculo ya que, a través de su cuenta de Instagram, compartió imágenes que formaron parte de una sesión de fotos que la bella artista modeló con su espectacular figura.

Claramente JLo está priorizando su trabajo en el modelaje ya que a esto se le suma, como hemos mencionado en otra ocasión, que será tapa de la revista "Allure Magazine", que saldrá los primeros días del mes de marzo. Allí habló de su vida personal y además de su trabajo en un año que tiene la agenda totalmente agotada.

Sin embargo no es todo color de rosa ya que por otra parte se conoció que su película "Marry Me" que estaba por estrenarse, se pospuso para el año que viene debido a la pandemia que está afectando a todo el mundo. Y en cuanto a su faceta musical, Jennifer Lopez ha compartido pequeños fragmentos de lo que será el nuevo de video musical de canción "In The Morning".

Como mencionamos anteriormente esta nota que le hicieron a JLo en la revista Allure es debido a los 30 años de carrera que posee la talentosa estadounidense. Donde a través de la misma tuvo un gran éxito tanto en la actuación como así también en música donde cosechó una lista interminable de premios.

Asimismo y en esta oportunidad la ex de Marc Anthony posó como para la prestigiosa marca de cueros Coach , que es una marca americana original de cuero desde 1941. Allí la actual pareja de Alex Rodríguez posó junto a una cartera de dicho material de color rosado sobre un sillón de color marrón. Sin embargo lo que causó una gran sensación fue el increíble rostro que posee JLo a sus 51 años de edad.