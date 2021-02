Revelaron el resultado del hisopado de Jorge Rial

En las últimas horas se confirmó la noticia de que Romina Pereiro había dado positivo de Covid-19. Por esa razón, Jorge Rial, tuvo que hisoparse. Recordemos que el conductor está entre los pacientes de riesgo por padecer diabetes y problemas cardíacos, sin embargo, confirmó que su resultado dio negativo.

"Estoy muy bien, esquivando hace meses al covid. Hasta ahora con suerte, pero esta vez pegaron las balas muy cerca porque mi mujer Romina está con covid desde el sábado, aislada desde ese momento. Por suerte, tiene síntomas leves, solamente cansancio y un poco dolor de cuerpo y cabeza. Por ahora, nada más", comentó Rial en una charla con Luis Novaresio.

"Yo estoy muy bien, me hisopé el mismo sábado cuando se dio cuenta que no tenía olfato. Es mi octavo hisopado y me dio también negativo. Es rarísimo porque dormimos juntos, estábamos juntos", aseguró. Entonces, Novaresio le preguntó con picardía: "¿Se tocan mucho con Romina?". Y él respondió: "¿La verdad? Todo lo que necesitamos y cuando lo necesitamos".

Asimismo explicó que: "Nos cuidamos mucho. Imaginate que Romina tenía más miedo por mi contagio. Hemos tenido peleas por ese tema cuando yo volví a ala tele. Pero lamentablemente le tocó a ella. Estamos todos bajo supervisión médica. La llaman todo el tiempo desde Osde para saber cómo está y a mí también. Yo tengo cero síntomas".

Y agregó: "Estamos todos bien. Romina tiene un cuarto aislado, se aisló al toque, las nenas están en su cuarto, yo acá transito lo mínimo e indispensable en la casa como para hacer lo básico, como cocinar. Y sigo trabajando porque me siento bien. Por suerte, me pasó por al lado", dijo sobre las precauciones que están tomando.