Romina Pereiro tiene coronavirus: preocupación por la salud de Jorge Rial

Romina Pereiro tiene coronavirus, por lo que deberá quedar aislada en su casa. Por ser contacto estrecho, sus hijas Violeta y Emma y su marido, Jorge Rial, deberán permanecer en la misma situación para evitar la propagación del virus

Fue ella quien lo confirmó en su programa Mañanas Públicas. Allí ella contó cuales fueron los primeros síntomas. "Soy Covid positivo. Me enteré cuando mi hija me hizo oler un perfume de casualidad el finde semana, y me di cuenta que no tenia olfato. Vinieron a hisoparme y al otro día, me dieron el resultado" , comenzó diciendo.

El ex conductor de Intrusos es persona de riesgo dado que tiene afecciones cardíacas. En 2010 tuvo que ser intervenido quirúrgicamente por una insuficiencia y le colocaron un Stent.

El año pasado una nueva alarma se encendió en el entorno de su familia tras una descompensación que sufrió. Su cardiólogo le había hablado de la posibilidad de ponerle un marcapasos, lo que finalmente no sucedió. "Había mucho espacio entre mis latidos", comentó en aquel momento.

Recordemos que tras algunas versiones cruzadas, finalmente Rial confirmó al aire su salida de Intrusos, el legendario ciclo de espectáculos que conduce desde hace un par de décadas. El periodista expresó que necesitaba buscar nuevos horizontes y que sentía que ya había terminado una etapa.

Rial también comentó que para dar ese importante paso, contó con el apoyo de su entorno más cercano y que su pareja lo apoyó incondicionalmente en este camino hacia un nuevo desafío.

Pereiro decidió volcarse su cuenta de Twitter para expresar su sentimiento hacia el nuevo rumbo de Rial. "Te amo y me gusta saber que no te conformás. Que te la jugás", escribió en los comentarios del video que compartió el presentador.

El conductor estará al frente de un nuevo programa desde el mes de marzo, TV Nostra, un envío de política y actualidad que supondrá un desafío profesional para Jorge.