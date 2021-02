Premios Oscar 2021: la Argentina quedó fuera de competencia

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood dio a conocer el listado de las películas preseleccionadas en nueve categorías, de cara a la entrega de los premios Oscar 2021.

Una de esas categorías es la de películas en idioma extranjero, donde la Argentina propuso a "Los sonámbulos", de Paula Hernández. De los 93 films presentados, quedaron solamente 15 preseleccionados entre los cuales no se encuentra la propuesta nacional.

Así, América latina quedó con chances de representación con las películas "El agente topo" (Chile), "Ya no estoy aquí" (México) y "La llorona" (Guatemala).

Recordemos que las nominaciones finales se darán a conocer el 5 de marzo y la ceremonia de entrega de la prestigiosa estatuilla se llevará a cabo el 25 de abril.

Película extranjera

Quo Vadis, Aida? (Bosnia y Herzegovina)

El agente topo (Chile)

Charlatan (República Checa)

Another Round (Dinamarca)

Two of Us (Francia)

La Llorona (Guatemala)

Better Days (Hong Kong)

Sun Children (Iran)

Night of the Kings (Costa de Marfil)

Ya no estoy aquí (México)

Hope (Noruega)

Collective (Rumania)

Dear Comrades! (Rusia)

A Sun (Taiwan)

The Man Who Sold His Skin (Túnez)

"Los Sonámbulos" cuenta la historia de una familia que se reencuentra para pasar junta las fiestas de fin de año en una casona alejada de la ciudad. Los conflictos poco tardarán en aparecer así como los extraños episodios de sonambulismo que sufre la hija de uno de ellos. La película está protagonizada por Érica Rivas, Daniel Hendler, Luis Ziembrowski y Ornella D'Elía.