Pampita mostró su súper panza de embarazada: "Amor puro"

Luego de anunciar con felicidad que espera una hija, Pampita recibió una triste noticia: tanto ella como su marido, Roberto García Moritán, resultaron contagiados de coronavirus.

Aislada en su casa, la modelo y conductora respondió con furia a la catarata de críticas que recibió de parte de los medios de comunicación por viajar a México y festejar su cumpleaños con un gran grupo de personas: "Empatía 0. ¿¡Cómo pueden insultarme, solo por estar enferma y cuando este virus está en todos lados y nadie está exento de contraerlo!? El que se enferma no es el villano en esta historia, ¡es la víctima!", expresó hace semanas en las redes.

Pasada la tormenta de cuestionamientos, Moritán publicó en su cuenta de Instagram una foto de su esposa recostada y luciendo su pancita de cuatro meses de embarazo: "4M #amor #vida #familia #argentina #juntos", expresó el empresario al compartir la foto.

Desde el aislamiento, la modelo contó sus complicaciones con el coronavirus. Está con severos dolores de huesos y músculos, además físicamente se siente decaída. "Es un virus espantoso, te duele todo el cuerpo", le contó Barby Franco en un mensaje de WhatsApp.

Además, la columnista de LAM agregó: "Me dijo que estaba bien, me dice ‘no miro mucho tele, me la paso durmiendo, acá un poco mejorando, cuidate mucho que es un virus espantoso y te duele todo el cuerpo, te mando un beso grande, te quiero mucho’"