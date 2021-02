Morena Rial rompió el silencio tras su polémica fiesta de cumpleaños

Hace un par de días Morena Rial celebró su cumpleaños número 22 en Carlos Paz, con un evento al que asistieron amigos y algunos integrantes de la obra La Mentirita, de la que forma parte también la mediáitca.

Las imágenes que se viralizaron del festejo mostraron a más de veinte personas, en un especio cerrado y sin respetar el distanciamiento social. Todo esto, contradiciendo las recomendaciones que se dan en el marco de la pandemia de coronavirus.

Como consecuencia de la polémica, el actor Rodrigo Noya quedó aislado por presentar síntomas de COVID-19. Rápidamente, la producción de la obra emitió un comunicado en el que expresaba su opinión: “Desde la producción lamentamos y repudiamos lo sucedido, ya que en el Teatro del Lago cumplimos con todos los protocolos establecidos”.

El padre de More, Jorge Rial, también repudió la celebración: “Repudio las fiestas clandestinas. Los que se creen más vivos que los demás. Los que no piensan en el otro. La falta solidaridad y empatía con los demás es indignante. Y esto cuadra perfectamente en lo que hizo mi hija ayer en su cumpleaños. Pido perdón y me siento avergonzado”, expresó el conductor.

Y este miércoles, finalmente rompió el silencio la protagonista de este escándalo. En su cuenta de Instagram, Morena lanzó una enigmática frase: “El que este libre de pecado que tire la primera piedra”, escribiójunto a un emoji de manos arriba y se mostró sacando la lengua.

Su abogado, Alejandro Cipolla comentó: “Esa es la actitud. Los protocolos en Córdoba autorizan a 100 personas al aire libre y unas 50 en un espacio cerrado”.