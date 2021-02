Escrache y polémica por los platos del exclusivo restaurante de Germán Martitegui

El portal PrimiciasYa se hizo eco de una estridente polémica que estalló en la red, incluyendo una suerte de escrache al reconocido chef Germán Martitegui, conocido por su rol de jurado en "MasterChef Celebrity" y también galardonado a nivel mundial.

En Twitter comenzaron a circular fuertes críticas por los platos que ofrece Martitegui en su exclusivo restaurante ubicado en el barrio porteño de Palermo.

Un usuario desató un aluvión de cruces al cuestionar el tamaño de las porciones y los precios de carta que tienen diferentes opciones del menú.

"Me metí a ver los platos del restaurante de Germán Martitegui y estoy indignadísimo. Me chupa un huevo que digan que así es la comida gourmet, es un robo a mano armada disfrazado de arte para cobrarte fortuna por LITERALMENTE 1 (UN) ESPÁRRAGO", indicó el internauta, adjuntando imágenes.

A partir de ahí, muchos se engancharon en la crítica, mientras otros tantos defendieron al chef. "A mí me llegás a dar eso y te prendo fuego. Me crié a guiso y puchero, mirá si eso me va a llenar, ni un diente me llena", "Vas al restaurante de Martitegui para sacarte la foto de Instagram y salís de ahí derecho a una parrilla de barrio para sacarte el hambre", fueron otros tuis que se sumaron a la controversia..

Del lado de quienes son conocedores de la comida gourmet, brotaron mensajes como: "El restaurant de Martitegui ganó el premio al mejor del mundo y está siempre en el top 100 del planeta. Consiste en varios platos con varias degustaciones. No vas ahí a pedirte un plato de ravioles". "Si vas a un restaurante así, no vas para saciar tu hambre. Vas para vivir una experiencia gastronómica distinta. A probar cosas distintas".