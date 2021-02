La preocupación de Tamara Pettinato tras conocer el resultado de su quinto hisopado

Luego de realizarse previamente cuatro hisopados, esta vez, Tamara Pettinato fue diagnosticada covid-19 positivo. La columnista eligió sus redes sociales para dar la noticia. Allí, para sus más de 200 mil seguidores en Instagram, compartió una instantánea del momento en que le realizaban el testeo y la acompañó con un pequeño texto en el que cuenta cómo está transitando la enfermedad.

"Quinto test que me hago. Esta vez di positivo. Me contagié trabajando como muchos de mis compañeros. Con que una persona lo lleve, se dispara un dominó interminable y fuimos cayendo uno por uno. Hay cosas que nos exceden", comenzó diciendo la hija de Roberto Pettinato.

"No tengo gusto ni olfato, me duele el cuerpo, me arden ojos y la garganta, tuve fiebre.. pero lo peor es el miedo de no saber cómo va a reaccionar tu cuerpo", agregó. "No se relajen así no pasan por esta m****, ni ponen en riesgo a los que quieren", les pidió a sus fanáticos.

Su contagio se conoce en un momento en el que varias figuras del espectáculo están atravesando la enfermedad. Una de ellas es Carmen Barbieri, quien se encuentra luchando por su vida en la Clínica Zabala. La capocómica está internada en terapia intensiva con un coma farmacológico.

"Recuerdo cuando estuve mal que ustedes del otro lado pidieron mucho por mi recuperación. Ahora les pido a todos los creyentes y los no creyentes que pidan y manden lindas energías para mi vieja. Tuvieron que pasarla a terapia intensiva, el cuadro se complicó. No dejen de cuidarse", les pidió Federico Bal a sus seguidores en Twitter.