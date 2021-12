Wanda Nara reveló que ella llamó a la China Suárez al enterarse de la infidelidad: qué se dijeron

La lupa de la atención pública maximiza sobre la figura de Wanda Nara, quien se halla en el epicentro del escándalo del año, de ese triángulo amoroso que se configuró tras la infidelidad que Mauro Icardi consumó con la China Suárez.

Todos los flashes apuntan a esas tres patas de la polémica, con la intención de descubrir más datos, de encontrar respuestas a las motivaciones del futbolista para encarnar un relación clandestina con María Eugenia y también para conocer más profundidades de la noche de lujuria y pasión de la habitación de París.

Más allá de toda la data que desperdigó Wanda en estas semanas, con el abastecimiento constante de información a los medios, la blonda se guardó una carta pesada, con la exclusividad que le prometió a Susana Giménez para la entrevista de Telefe.

Nara aprovechó la situación para recaudar unos miles de dólares, así como para protagonizar su descargo, su verdad de toda esta controversia. En la primera parte aportó algunas frases picantes, pero en la segunda, que se estrenó en Paramount+, soltó un poco más de rienda.

Justamente en ese recorrido extraño con la diva por las calles parisinas, incluso con una visita bizarra a un parque de diversiones y un sex shop, Wanda le pegó un palo a la China y sobre todo reveló que ella tomó la iniciativa de llamar por teléfono a la ex de Benjamín Vicuña para pedirle explicaciones.

En un viaje dentro de un millonario Lamborghini, Nara recordó las emociones que se apoderaron de ella en la nota con Su: “Fue difícil, nunca tuve nervios en ninguna entrevista y acá sí. Va a estar el que me pegue, que diga que hablé poco”.

E inmediatamente le tiró una ironía filosa, muy picante, una crítica solapada a la China: “El problema es que estamos hablando de una persona que no fue un caso aislado, es reiterado, no es el primer caso”. Con la clara referencia a las intromisiones anteriores de Suárez en las parejas de Cabré y Vicuña.

Giménez intentó sonsacarle más data y le preguntó: “Sé que ella te llamó”. Así Wanda gritó su verdad: “Yo la llamé. No sé si estuve tan educada, no no estuve tan educada”. Y cuando la animadora le consultó si se quedó con algo que decirle a María Eugenia, la mediática volvió a tirar munición pesada: “La libertad tuya termina cuando lastimas a otra familia, están mis hijas”.