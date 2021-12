Terrible bomba sobre la separación de Rodrigo De Paul: ¿quién es la famosa involucrada?

El Wandagate destapó un escándalo de lo más jugoso para el mundo del espectáculo, pero también involucró a muchas más personas que sus tres protagonistas. Uno de ellos fue Rodrigo De Paul.

El jugador de la Selección Argentina fue acusado de ser uno de los futbolistas comprometidos que intercambió algunos mensajes y fotos “calientes” con la China Suárez.

En medio de esos rumores sobre Rodrigo, que nunca se confirmaron y aún no sabemos si son ciertos, se involucró a Tini Stoessel, otro nombre más que entró por la puerta de atrás a esta telenovela de nunca acabar.

Las especulaciones en torno a la posible separación de Rodrigo De Paul de su mujer, Camila Homs, con quien en julio se convirtieron en padres de su segundo hijo, comenzaron el pasado octubre.

Pese a algunas semanas en el olvido, ahora esos rumores volvieron a reavivarse, cuando el fin de semana el jugador no saludó públicamente a su mujer en el día de su cumpleaños.

Fue Estefanía Berardi quien demostró ser toda una “stalker” profesional y sacó el tema en “Mañanísima”, el programa que conduce Carmen Barbieri por Ciudad Magazine

"Ayer cumplió años la mujer de De Paul. Hace un año que él no sube nada con ella. O no sé si lo borró. No hay fotos de él con la mujer este 2021, pero si mirás para atrás, todos los meses subían cosas”, analizó la panelista.

Además Berardi, que estuvo muy atenta a lo que Homs compartió en sus redes sociales, notó que en ninguna imagen del festejo se lo pudo ver a De Paul.

Pero eso no es todo. La vetusta revista Gente publicó una nota en la que aseguran que fuentes cercanas al futbolista confirmaron que, como se dijo hace dos meses atrás, la relación entre él y Tini sería todo un hecho.

Según el mencionado sitio, la historia de amor entre Rodrigo y la cantante habría comenzado gracias a un intercambio de “likes” en Instagram y continúo con un cara a cara para terminar de confirmar la atracción.

El encuentro entre ellos habría sucedido cuando la también actriz viajó a Madrid, ciudad en la que reside el mediocampista del equipo del Cholo Simeone.

Como si eso fuera poco, y como todo enamorado, se dijo que para despedirse, Rodrigo fue la persona encargada de llevar al aeropuerto a Tini en su regreso a Buenos Aires. Aunque él lo negó, la duda persiste.