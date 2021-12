La revelación de Rodrigo De Paul que hace ilusionar a todos los argentinos

Rodrigo De Paul, una de las figuras del seleccionado argentino, reconoció hoy que ingresan a la cancha sabiendo que les irá "bien" en los partidos tras un año en el que conquistaron la Copa América en Brasil y obtuvieron la clasificación al Mundial de Qatar 2022 con cinco fechas de anticipación.



"Entramos a la cancha sabiendo que nos va a ir bien. Estamos sólidos desde los humano", explicó el ex Racing en una nota con ESPN.



"Tenemos un gran grupo y un gran plantel, es difícil no ilusionarse después de la Copa América, de tenerlo a Lionel...salimos a jugar de otra manera, estamos confiados y no pasa por ganar o perder. Si nos toca mañana una derrota, mala suerte, estamos bien de la cabeza", argumentó.



De Paul, hombre clave en la consagración en Brasil e importante para el andamiaje del equipo, contó la relación con Messi: "Cuando lo veo a Lionel es imponente pero al conocerlo te encontrás que es un pibe más. Un día me dijo 'dale, botón armá el mate' y así fuimos rompiendo las barreras. Lo respeto como corresponde pero hablamos como amigos. Le hice una videollamada y lo cargué con el Balón de Oro".

#ESPNF90 uD83DuDCFA La relación con #Messi: Rodrigo #DePaul y los detalles de cómo se vive en la #SelecciónArgentina con el astro de #PSG. ¡Un lujo en ESPN Fútbol 90! pic.twitter.com/lp9R4tXCJz — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) December 1, 2021



Además, el mediocampista de Atlético de Madrid aseguró: "Las cosas cotidianas en el predio y en la concentración se disfrutan. Nos gusta la simpleza a todos los futbolistas del seleccionado. Ya llevamos tres años armando el grupo".



En esa línea, durante una charla distendida, De Paul recordó que al seleccionador Lionel Scaloni "le tiraron por todos lados", en relación a las críticas de un sector del periodismo por la falta de experiencia previa.



"El entrenador hizo un grupo que funciona, cada uno sabe lo que hacemos y el rol que ocupamos. La verdad que armó el grupo de una manera impresionante. Lo más importante es el respeto que generó", cerró en relación al equipo nacional.



Por otro lado, De Paul elogió a su DT en el equipo madridista: "Con el "Cholo" Simeone hablamos cuando se puede, jugamos cada tres días y es una dinámica dura. Además él vive el fútbol de gran manera. Le admiro la pasión con la que vive las cosas: de lunes a lunes arriba, cerca y metiéndole todo el tiempo".



"Quisiera ser un líder como Simeone con el paso del tiempo, me gustaría que mis compañeros me escuchen y confíen como sucedía con él", concluyó.