Contundente amenaza de Mica Tinelli contra quienes la critican en las redes

Mica Tinelli se cansó de las críticas en las redes sociales. Harta de recibir violentos mensajes sobre todo los que comparte, la hija mayor de Marcelo Tinelli decidió exponer el tenso ida y vuelta que mantuvo con una usuaria que criticó su rostro.

Todo comenzó luego de un video que compartió Mica en su cuenta de Instagram. Una seguidora le respondió con un agresivo mensaje: "Te deformaste la cara, esos labios... Eras una mina tan linda al natural, no entiendo por qué tu papá no te aconseja". Rápidamente, Mica le contestó: "Yo amo como tengo mi cara, y mis labios los amo".

"Si de él sale la plata. Además, se ve que estás al ped... porque respondés al toque", le contestó. "Pero no me sigas agrediendo", agregó Mica y la usuaria contraatacó: "Sí, vos, decítelo a vos misma, silencio. A nadie le importa lo que me digas", disparó. "Andá a sacarte el maquillaje que te consume el poco cerebro que tenés", así finalizó la catarata de críticas. Fue entonces que la hija de Soledad Aquino cuestionó: "¿Hasta cuándo hay que fumarse a personas así? ¡Madre mía!".

"Tengo un montón de seguidores que amo y les respondo, hablo con ellos todos los días. Yo respondo toda la buena onda que me llega, estoy encariñada con la mayoría de ustedes, y de repente me llega un mensaje como el de esta persona que me escribió, y no...”, agregó. “Me terminó callando ella, me ponía ‘shhh, no me hablés más’. No, dios. Hay que reírse, porque uno sabe si de repente te termina dando risa o lástima, así recibo una cantidad que no se imaginan”, explicó. Y remató: “Obvio que un montón de lindos y trato de contestar todo lo más que puedo, pero me llega uno de estos y no puedo no compartirlo porque a esta gente hay que exponerla, justamente, para que vean lo porquería que son". "Seguiré exponiendolos porque los mensajes lindos me los guardo en mi corazón", sentenció.