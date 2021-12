Rating: cuánto midió la cuarta gala de eliminación de MasterChef Celebrity

A diferencia de lo que venía ocurriendo semanas anteriores, este domingo eltrece no se enfrentó por el rating con Periodismo para todos, el programa periodístico que conduce Jorge Lanata. El comunicador cerró su ciclo 2021 la semana pasada y por ende, MasterChef Celebrity no tuvo un fuerte competidor para hacerle frente.

Para finalizar la semana, el reality culinario de Telefe enfrentó a sus participantes y uno de ellos debió abandonar las hornallas más famosas de la TV argentina. Charlotte Caniggia, Luisa Albinoni, Marcela Tigresa Acuña, Mery Del Cerro, Paulo Kablan y Denise Dumas se disputaron su lugar en la competencia. También debía estar Tití Fernández, pero debido a un compromiso laboral, avisado anteriormente, no pudo asistir.

Los cocineros debieron replicar la receta de un pancho, pero no la de cualquier pancho, sino la de Tegui, el restaurante del exigente jurado del reality, Germán Martitegui. Para lograrlo solamente contaban con 75 minutos.

"Tienen una receta, concéntrense en eso. El sabor de la salsa es fundamental, la salchicha es exactamente de 25 centímetros de largo, y el pancho es exactamente de 23 centímetros. No hay nada peor en la vida que una salchicha corta", señaló el chef delante de las cámaras del canal de las tres bochas.

Denise Dumas, la nueva eliminada de MasterChef Celebrity

Finalmente, quien realizó el peor plato de la noche y quien se convirtió en la cuarta eliminada del programa fue Denise Dumas. Antes de irse, manifestó: "Germán me encantó conocerte, me ayudaste un montón. Dami sos adorable, y Donato, te quiero y admiro mucho. Vine acá a aprender, y parte del aprendizaje es equivocarse. Me equivoqué el día que no correspondía, gracias de verdad".

Esta nueva gala de eliminación de la tercera temporada comenzó con 13,4 puntos de rating y llegó a su pico máximo de 16 puntos con la salida de la mujer de Campi.