La tremenda respuesta de la China Suárez cuando la acusaron de pagarle a sus amigas

En medio de toda polémica mediática con Wanda Nara y Mauro Icardi, Eugenia Suárez se tomó el fin de semana para descansar y alejarse de todas las amenazas que está recibiendo en este último tiempo.

Aprovechando el clima primaveral, disfrutó junto a un grupo de amigas y su hijo Amancio de una tarde a pleno sol. Este momento de felicidad lo mostró en su red social, donde se la vio bailando y cantando en una situación de relajación plena.

En la actualidad, la sociedad está conectada a la tecnología durante las 24 horas del día y se aferra a la vida social de los famosos. Es por eso, que una seguidora de la China Suárez decidió hacer un comentario sobre las amistades de la actriz: “Buscando amigas pa la foto” fueron las palabras.

Suárez no dudó ni un segundo en responder ante esta crítica, y de manera irónica escribió: “Les pagué”. La actriz suele estar atenta en sus posteos, ya que siempre se pueden ver las respuestas que da al momento de encontrarse con este tipo de acusaciones negativas hacia su persona y allegados.

Este hecho generó gran cantidad de likes en un tiempo corto. Lo que también provocó la euforia por parte de muchos fanáticos de Eugenia, quienes a la brevedad salieron a defenderla con comentarios aniquiladores.

En esa misma publicación. la China aclaró la ausencia de algunas de sus amigas. Entre risas e ironía, una de ellas sostuvo que prefería mantenerse al margen de la situación.

Esta juntada con amigas se dio después de su entrevista junto al conductor Alejandro Fantino, donde habló de su círculo más íntimo. “Para mí, la gente que me quiere, no le importa, mis amigos no me preguntan qué pasó” había contado la China. Y luego sentenció: “Tengo a mi mejor amiga Agus desde que tenemos dos años, tengo la misma gente desde hace mucho tiempo y no me interesa hacer amigos nuevos”.

Es notorio que la China Suárez comienza a alejarse de a poco de este tema, pero la realidad no se lo permite. Cada día que pasa las críticas se hacen más fuertes y surgen nuevas versiones sobre sus conversaciones con el actual marido de Wanda Nara.