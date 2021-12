El mal momento de Flor Vigna por su carrera musical: "Estaba desesperada por hacerlo, pero no me está rindiendo en lo económico"

La multicampeona de “Bailando por un sueño” lanzó en este último tiempo su primer video llamado “¡Uy!” que la tiene como protagonista junto a su actual pareja, Luciano Castro.

Flor Vigna mostró su comodidad al trabajar junto a su novio y manifestó: “Cuando le pregunté, aceptó enseguida. Hasta tomamos clases de acrobacia para poder hacerlo bien. Es súper comprometido cada vez que agarra un laburo, así que lo valoro un montón".

A su vez, también se manifestó sobre su relación hoy en día con Sabrina Rojas, ex mujer de Luciano, y al respecto confesó: “Creo que Sabri y Lu hicieron lo mejor posible, y hoy en día son los mejores padres y tienen conversaciones súper buenas. Hemos comido todos juntos porque lo que quieren ellos es darle prioridad a la familia”.

La prioridad de Vigna hoy es dedicarse a lo que la hace feliz, corriéndose de su zona de confort. Según sus declaraciones trabajó durante mucho tiempo en lugares que no la satisfacían emocionalmente, pero si económicamente. Por tal motivo, hoy decidió abocarse a la música, invirtiendo sus ahorros de toda la vida.

“Igual necesité que me llamen de muchos lugares porque de todo eso aprendí, yo fui tomando cosas de todos los lugares por los que pasé” manifestó. A veces hay que pasar por situaciones forzosas para darse cuenta que es el momento correcto de abrirse y tomar nuevos caminos que lleven a la satisfacción plena.

Sin embargo, no todo es todo color de rosas cuando se producen grandes cambios. Al respecto, la actriz confesó: “No me está rindiendo económicamente, pero me empecé a rodear de gente muy creativa, de bailarines, estoy muy contenta con eso”. Cabe destacar que Flor Vigna no sólo es la que pone la voz a su video, sino también fue la encargada de producirlo y dirigirlo.

No resulta sencillo salir del lugar donde te sentís cómoda, donde sabes que estás hace mucho tiempo y aparecen esos miedos de tomar nuevos rumbos. Sin embargo, la cantante sentenció: “Siempre hay lugares que te van quedando chiquitos. Me parece que tiene que ver un poco con eso, con darte cuenta que ya no perteneces a algún lugar, que estás padeciendo por querer estar en automático o querer quedarte en lo cómodo”.

Toda esta temática está volcada en su nuevo videoclip. Allí manifiesta lo que ya no se quiere más, que hay que dar comienzo a una nueva historia con el uso de los colores. Así mismo, hacerse responsable de lo que a uno le hace bien o mal y no quedarse quieto sino buscar e ir por ese cambio.