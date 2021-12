Flor Vigna y Luciano Castro confirmaron el importante paso que darán en su relación

Flor Vigna y Luciano Castro blanquearon su romance hace pocos meses. La pareja está disfrutando a pleno de su relación y ya estarían pensando dar un gran paso. La bailarina y el actor quieren pasar más tiempo juntos. En este sentido, convivir juntos será la siguiente etapa que transitarán.

"¿Puede haber convivencia con Luciano?", le preguntó un periodista de Paparazzi. "Nos queremos mucho", respondió la flamante cantante intentando evadir la pregunta. Tras la insistencia del cronista, Vigna finalmente anunció que sí, que planean irse a vivir juntos antes de que termine el año.

Recordemos que el romance comenzó en un gimnasio, donde compartían a diario horas de entrenamiento. Invitada a Cortá por Lozano, el ciclo que conduce Verónica Lozano por la pantalla de Telefe, recordó cómo fue la accidentada primera cita con el actor, ya que se quedó encerrada antes de que él llegara.

Luego, en una entrevista con Catalina Dlugi, la ex ganadora del Bailando habló de la diferencia de edad con el actor (él tiene 46 años y ella, 27): "Yo creo que por lo menos en este punto de la relación está buenísima, nos ayuda a tener puntos de vista diferentes sobre diferentes cosas y a mí me ayuda un montón todo lo que me aconseja, las cosas que él ha vivido laboralmente. Él siempre fue perfil bajo y me ayuda mucho también en eso".