Flor Vigna recordó su accidentada primera cita con Luciano Castro

Luego de comenzar una relación amorosa durante dos meses, Flor Vigna y Luciano Castro blanquearon su vínculo. Se conocieron en un gimnasio. A partir de allí, comenzaron a intensificar su conexión. Hoy se muestran muy felices juntos.

Ahora, Flor fue invitada a Cortá por Lozano, el ciclo que conduce Verónica Lozano por la pantalla de Telefe, y allí reveló cómo fue la accidentada primera cita con el actor.

"Él me escribió y merendamos en mi casa", contó la bailarina. Además, agregó que pidió un budín y una limonada por delivery para agasajarlo. Como el encuentro salió a último momento, ella tenía poco tiempo para producirse. "Yo vivo en barrio, señora. No vivo en lugares guachi guau y como se me cerró la puerta la tuve que llamar a mi vieja para que me traiga una llave de repuesto", recordó sobre la insólita situación que vivió previo a la llegada de Castro.

"Me quedé encerrada afuera y tuve media hora menos de producción. Me conoció en un estado bien hippie", agregó entre risas. "Fue un desastre hermoso", reflexionó.

Luego, la relación siguió su curso y Vigna terminó contándole a la madre que el chico que había ido ese día a su casa era Luciano. La invitación de la suegra a su yerno no tardó en llegar y fue muy emotiva: compartieron una comida, según contó la mamá de la bailarina en aquel momento.