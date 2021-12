Aseguran que Mauro Icardi fue víctima de una brujería para estar con la China Suárez

Al parecer, el escándalo mediático que tiene como protagonistas a Wanda Nara, la China Suárez y Mauro Icardi no tiene fin. Cada día que pasa aparece nueva información que los hace continuar en boca de todos. Ahora, fue Mariano de la Canal, el fan de Wanda, quien sacó a la luz un dato que hizo estremecer a más de uno.

El mediático compartió en su cuenta de Instagram un mensaje que le envió una internauta que asegura que "le realizó un amarre, pedido por la China, a Mauro". Además, en la imagen que subió se alcanza a leer que la usuaria detalla: "Si querés más información te cuento, sin que salga mi nombre".

Esto generó un gran revuelo y uno de los que salió a hablar sobre el tema fue Rodrigo Lussich en El Show de los Escandalones. "El fin de semana, el fan de Wanda Nara subió a Instagram una historia donde dice que alguien le informó que le ha hecho un amarre. Le dieron la punta", comenzó diciendo frente a las cámaras de América TV.

Y sumó: "Él dice 'me interesa'. A nosotros también. La verdad es que nunca hubo tanta credibilidad cero porque no lo podemos sostener de ninguna manera. Pero a mí me encantaría que lo tenga amarrado y que se lo lleve".

Rodrigo Lussich

Ana Laura Román, panelista del ciclo, sobre la brujería que le habrían realizado al jugador del Paris Saint-Germain, explicó: "El amarre se hace con los datos completos y las fechas de nacimiento, se usan velas de colores y los muñecos se atan de frente, corazón con corazón. Y tienen que tener piecitos. Dicen que con el conjuro y este ritual queda totalmente amarrado. Esto se pone en una esquina o en la puerta de alguna iglesia".