Yanina Latorre recordó una Navidad que tuvo que pasar sola por culpa de su marido: "Era botinera. ¡Y fue triste! Tomaba..."

Yanina Latorre, actual mujer de Diego Latorre, confesó que cuando su marido se encontraba jugando al fútbol en Europa, tuvo que pasar un 24 y 31 de diciembre en soledad, pero acompañada por su mascota.

Y como era de esperarse, la panelista comentó, sin pelos en la lengua: “En ese lugar no conocía nadie. Solamente a la mujer de un técnico argentino, que fue bastante mala onda al no invitarme”. Sin querer, pero con alguna intención maléfica, generó su cuota de polémica al dar el apellido del entrenador, Lillo, pero esto no pasó a mayores.

La vida de un futbolista que vive en Europa es muy diferente a la que llevan adelante los jugadores en nuestro país. En el viejo continente el campeonato no frena para las fiestas, por lo tanto no existe la posibilidad de viajar a su país de origen para la celebración.

Yanina, con una sonrisa irónica en su rostro contó: “Cuando era botinera pasé un 31 de diciembre sola. Porque a Diego le tocó jugar un 1 de enero, y allá el fútbol no para. Si te toca jugar ese día, tenés que ir”.

El lugar donde se encontraba viviendo en ese momento era Salamanca, España. Al respecto manifestó que se alimentó con comida típica del lugar para no salirse de la tradición española. “Viste como soy yo, donde vivo soy” sentenció Latorre.

Para no dejarla sola con la anécdota, su compañera Cinthia Fernández, comentó una situación vivida al separarse de su ex y padre de sus hijas, Matías Defederico. “Estaba sola con las tres nenas muy bebes. Eran las 12 de la noche, y mientras las dormía yo lloraba. Fue muy triste”.

Con un quiero retruco, Yanina afirmó: “Yo no la pasé mal, no me amargué para nada. Al contrario, la pasé muy bien. Lo tomé como un día más en mi vida”.

El momento bizarro de la conversación llegó cuando la angelita contó: “Con vino y champagne es mejor pasar solo, yo tomando agua fui muy aburrida”. Esta acotación fue causante de risas en sus compañeras del panel.