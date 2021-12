Axel rompió el silencio tras la denuncia por abuso sexual en su contra: "La verdad siempre..."

En octubre de 2019, el cantante y compositor argentino Axel, recibió dos denuncias como consecuencia de abuso sexual simple. Motivo que lo llevó a alejarse un tiempo de la música para no exponer a su familia y seguidores en esta temática.

Con el correr del tiempo este hecho estuvo oculto en los medios de comunicación, ya que detrás comenzaba una acción judicial. Tiempo más tarde, y recaudando herramientas para dar con el acusado, se dictaminó que no existían pruebas suficientes que demostraran su en el acto denunciado. Por tal motivo, la Justicia daba por archivada la causa por falta de testimonios.

Luego de haber desaparecido durante un largo período, hoy Axel decidió hablar sobre el tema y también sobre su nuevo proyecto musical “Sólo por hoy” que se estrenará en los días venideros.

Confesó que actualmente se encuentra en un gran momento, y sobre el hecho de no haber salido a defenderse cuando esta denuncia se dio a conocer dijo: “La paciencia es el don supremo, la ciencia de la paz. Creo que el tiempo siempre saca la verdad a la luz, así que estoy feliz”.

“Después de dos años de esa granada que explotó en mi cara y que repercutió en mi equipo y mi familia la Justicia no encontró ningún elemento que pueda comprobar lo mínimo en mí. Si no yo no estaría acá sacando una canción, fuerte, cantando.”, sentenció.

En septiembre de ese año, también había estado implicado en un episodio junto a Tini Stoessel. Ambos cantautores habían concurrido a un evento en la ciudad de Madrid, España y en un confuso acto la joven lo corrió al momento que él intentó abrazarla para realizar una fotografía con el resto del equipo.

Axel , al respecto, comentó: “Fue un malentendido, nunca en mi vida hice algo indebido”. Días después de que saliera a la luz el video en que se vio este tenso episodio, Tini salió a aclarar la situación y contó la excelente relación que tiene con el cantante para transmitir calma a los fanáticos de ambos.

En la actualidad, las mujeres se animan a hacer las denuncias por abuso o acoso sexual provenientes de sus parejas, socios, jefes, compañeros de trabajo. Es una temática que está empezando a ser impuesta en nuestra sociedad para que la mujer no tenga miedo, y así evitar la violencia de género que puede llevar a la muerte, como ya ha ocurrido en muchos casos.