Tini Stoessel levanta la temperatura cómo solo ella sabe hacer

Tini Stoessel fue acusada esta semana de robarle pasos de baile a un popular futbolista de la Selección Argentina. Tras el lanzamiento de su más reciente tema musical titulado “BAR”, el cual es una colaboración con L-Gante, las redes sociales comenzaron a comparar el baile de la cantante con el de Papu Gómez.

“Donde vi esos pasos antes?” y “Obvio del Papu Gómez” se puede leer en un viral video de TikTok que sumó miles de reproducciones likes y comentarios. La cómica ocurrencia que relacionó a Tini con el delantero fue tendencia en las redes sociales.

En las últimas horas, Tini Stoessel publicó dos fotografías en su cuenta oficial de Instagram que deslumbraron a gran parte de sus millones de followers de alrededor del mundo. En las mismas se puede ver a la joven latina desplegando toda su belleza ante la cámara. La ex estrella de Disney lució una minifalda con cola, zapatos con plataformas y un top de color negro. Además, la también bailarina complementó su look con su cabello suelto y un delicado make up.

Un simple emoji de corazón de color negro fue el epígrafe que eligió Stoessel para acompañar sus recientes instantáneas en la popular red de la camarita.

Fuente: Instagram Tini Stoessel

Como era de esperarse este posteo que tiene como principal protagonista a ex pareja de Sebastián Yatra se llenó rápidamente de likes superando con facilidad la barrera de los 1.1 millones de corazones. Además, el posteo de la intérprete de “Te quiero más” recibió miles de mensajes de cariño y halago de parte de sus más fieles seguidores, hacia su espléndida figura y su look escogido.