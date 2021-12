Luego del sobreseimiento de Fabián Gianola, sus abogados tomaron una inesperada decisión

En los últimos días, no hay quien no haya hablado sobre Fabián Gianola. El actor se encuentra en boca de todos por las denuncias de abuso sexual que le realizaron varias mujeres. Para sorpresa de las denunciantes, el pasado viernes, por falta de mérito, en dos de las tres causas que enfrenta, fue sobreseído en la Justicia. Ángeles Mariana Gómez Maiorano fue la jueza que, a su modo de ver, no encontró ningún elemento contundente para procesarlo.

Gustavo D’Elía, abogado de Viviana Aguirre, una de las denunciantes, expresó sobre lo ocurrido: "Él primero se había negado a declarar, pero después hizo una declaración espontánea, que eso es algo guionado. No aportó nada de prueba, pero yo creo que la jueza se hizo eco de eso y no comparto lo que resolvió por dos razones".

Y continuó: "Primero, lo resolvió el 24, que estábamos todos de feria, era un día feriado en el que ella trabajaba. Y segundo, sale la resolución de falta de mérito, que es qué hay pruebas pero no alcanzan, y dijo que el testigo que aportamos, que era presencial y ocular, era endeble".

Ahora, tras el sobreseimiento del actor, sus letrados tomaron una decisión que nadie esperaba y fue Débora D'Amato quien dio a conocer el dato en el programa que conduce Karina Mazzocco en América TV. "Los abogados de Gianola decidieron aportar una prueba testimonial nueva. A Gabriel Velez, compañero que compartía radio con Viviana Aguirre lo presentan como nuevo testigo, a favor del actor", reveló frente a las cámaras.

Débora D'Amato

Desde su lugar, Cora De Barbieri, aportó: "Este chico es el famoso operador, ese hombre fue el que en algún momento afirmó no haber visto absolutamente nada. Esta publicación es parte de las pruebas que va a presentar la defensa, la fecha de la foto es del 6 de junio y esto es lo que le llama la atención a los abogados porque el abuso habría sido en el mes de mayo. Sin embargo, en junio aparecía esta foto publicada por Viviana Aguirre".