Luego del sobreseimiento de Fabián Gianola, qué famosa actriz dará su testimonio

Desde hace días, Fabián Gianola se encuentra en el ojo de la tormenta por las denuncias de abuso sexual que le realizaron. El pasado viernes, por falta de mérito, en dos de las tres causas que enfrenta, fue sobreseído en la Justicia. Fue la jueza Ángeles Mariana Gómez Maiorano, quien, a su modo de ver las cosas, no halló elementos para procesarlo.

Ayer, en el programa que conduce Leo Montero en la pantalla chica estuvieron Viviana Aguirre y su abogado, Gustavo D’Elía, y no tuvieron ningún tipo de piedad con el actor. "Para mí la jueza le dio un premio por ser famoso", señaló el letrado frente a las cámaras de América TV.

Y reveló: "Mañana yo ya voy a hacer una presentación, para ver si la llaman a declarar en la semana, a una famosa actriz, Andrea Ghidone. Hablé con ella, no quiere denunciar pero va a explicar lo que vivió. Lo que va a hacer es brindar testimonio para demostrar el actuar de él".

Andrea Ghidone

Sobre lo que ocurrió, contó: "Él primero se había negado a declarar, pero después hizo una declaración espontánea, que eso es algo guionado. No aportó nada de prueba, pero yo creo que la jueza se hizo eco de eso y no comparto lo que resolvió por dos razones. Primero, lo resolvió el 24, que estábamos todos de feria, era un día feriado en el que ella trabajaba. Y segundo, sale la resolución de falta de mérito, que es qué hay pruebas pero no alcanzan, y dijo que el testigo que aportamos, que era presencial y ocular, era endeble".

Fabián Gianola

"Cuesta mucho llevar testigos en este tipo de delitos ¿qué es endeble? Alguien que tuvo la valentía de declarar el abuso que vio ¿es endeble?", cerró al aire.