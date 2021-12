A horas del cierre de LAM, Mariana Brey contó quién fue la peor angelita

Un clásico, un formato exitoso, pero que sorpresivamente no continuará, que llegará a su fin. Increíblemente, LAM dejará de existir, una noticia que sacudió la televisión y que provocó la tristeza de sus miles y miles de seguidores.

El ciclo de Ángel de Brito se apagará este viernes 31 de diciembre y todavía sigue en el inconsciente colectivo la incógnita de los motivos que tallaron para semejante determinación. El conductor aportó algunos indicios y todo se relacionaría con un cortocircuito entre la productora Mandarina y eltrece.

A raíz de esta inminente desaparición, el programa se enroló en una serie de repasos de grandes momentos y sobre todo de entrevistas y saludos con ex integrantes del panel, dado que a lo largo de las seis temporadas se sentaron en esas sillas decenas de angelitas.

En todo ese contexto, Mariana Brey encendió una bomba, una verdadera declaración explosiva al animarse a elegir quién fue la peor angelita de la historia. Un mote duro, que implica una serie de factores sensibles y que generó una oleada de repercusiones.

Resulta que la comunicadora habló de todo lo que vibra en su interior por este cierre de una etapa maravillosa, en la que la mayoría de los protagonistas alcanzaron el mayor punto de visibilidad y de reconocimiento en sus carreras. “Me despedí sin lágrimas y ahora estoy somatizando”, reconoció.

En cuanto a la propuesta de dictaminar qué compañera fue la peor de todas, Mariana posó su mirada en Evelyn Von Brocke, la periodista que protagonizó una pelea rimbombante al aire con Yanina Latorre. Uno de los episodios más recordados del ciclo.

A la hora de aportar los argumentos para su elección, Brey soltó: “Tal vez, la que se fue peor del grupo fue Evelyn Von Brocke. No tiene que ver con que sea buena o mala compañera. Lo que más me cuesta de cualquier compañera es no encontrar la confianza”.

En ese raid de emanar sus motivos para señalar a Evelyn como la más conflictiva, Mariana agregó: “Ella se termina yendo por una interna que tuvo con Yanina Latorre al aire, pero venía acumulando distintas situaciones que hicieron que nunca pudiera entrar al grupo. Yo no podría trabajar en un grupo donde sientan que me excluyen”.