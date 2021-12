Ángel de Brito puso a una de sus expanelistas de LAM en una "lista negra" y ella respondió con un contundente video

Este viernes, se producirá la despedida definitiva de Los ángeles de la mañana (El Trece). Mientras tanto, las actuales panelistas del magazine conducido por Ángel de Brito hacen su despedida, y aquellas que pasaron alguna vez por el ciclo también han compartido sus palabras. Sin embargo, una expanelista rechazó enviar un saludo y el conductor la puso en una "lista negra". La periodista no se quedó callada y envió un contundente video que este martes salió al aire en LAM.

"Dijo que ella no se considera angelita. Y, por eso, no quiso mandar su saludo", explicó Ángel de Brito al referirse a María Julia Oliván. La comunicadora no se quedó callada y respondió con un video.

"Se enojó porque dijimos, en chiste, que las que no quisieron mandar saludos eran ingratas", explicó De Brito este martes antes de presentar el video de Oliván.

La periodista expresó a través de las imágenes que envió a LAM: “Nos peleamos y no terminamos bien, pero no quería dejar de mandar mi mensaje porque te quiero. Me enojé porque dijiste algo que no me gustó. Si querés pasar este mensaje bien, sino no lo hagas".

Para dar por cerrado el tema, Ángel de Brito enfatizó con su habitual ironía: "Me rompió los hue... el 25 por lo de la lista negra de angelitas. Y se victimizaba en el video diciendo 'no lo vas a pasar, no lo vas a pasar, no lo vas a pasar', pero lo pasamos igual porque acá somos locos".