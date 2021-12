Tras su salida de MasterChef Celebrity, Gastón Soffritti se confesó

El pasado domingo, se vivió la tercera gala de eliminación del reality culinario más visto de la televisión argentina, MasterChef Celebrity. Quien debió abandonar el certamen de Telefe, luego de no conquistar el paladar del exigente jurado, fue Gastón Soffritti. El actor falló con la preparación de una torta Selva Negra.

Los concursantes solamente contaban con 60 minutos para hacer una réplica exacta del pastel presentado por los chefs: debía contener el mismo sabor, decoración, relleno, todo. A pesar del gran esfuerzo, el artista no logró cumplir con las exigencias y debió dejar su delantal.

"Está buenísimo pasar por este lugar, la experiencia es increíble. Estoy muy contento, me hubiese gustado quedarme, pero voy a volver por más", señaló antes de salir por la puerta grande.

Ahora, tras su eliminación, salió a hablar. "Me sorprendió que mi eliminación fuese tan rápido, me hubiese gustado un poco más…pero no se si me bancaba que hubiera tanta presión y poder llegar a la final es estresante", confesó en diálogo con Robertito Funes Ugarte.

Y agregó: "La verdad es que uno no entiende nada del tema y se para ahí…creo que para ser una de las primeras galas de eliminación fue algo bastante complejo. Yo fallé al hacer la selva negra y en pastelería con un error, quedás afuera, a mí dame salado siempre".

Al ser consultado sobre los posibles ganadores, expresó: "Juariu es muy buena, la tiene clara, es viva, sabe cómo mezclar cosas, la Peque es muy metódica y eso le juega a favor, y Tomás Fonzi, esos son mis tres candidatos".