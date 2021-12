Rumores de crisis: el gesto de Wanda Nara hacia su suegro

Tras la crisis matrimonial que protagonizaron Wanda Nara y Mauro Icardi, la pareja es noticia a diario. Cuando todos pensaban que la reconciliación era un hecho, la entrevista que dio la empresaria con Susana Giménez parece haber reanimado el escándalo. Los rumores de una separación definitiva ronda en el ambiente. En este sentido, los últimos chats que trascendieron, Icardi le comenta a la China Suárez: "El tiempo pondrá las cosas en su lugar". Además, Wanda viajará a Argentina sola con sus hijos y luego lo hará el jugador del PSG.

Recordemos que fue Juan Etchegoyen quien reveló la charla que habrían mantenido el jugador y la actriz en las últimas semanas. "Me dicen que la China aparentemente decidió escribirle un mensaje a Icardi después de la nota con Fantino. Cómo para darle punto final a esta historia", comenzó contando el periodista.

La conversación habría sido en tono amable. "Todo esto se fue de las manos. Me hubiese gustado que nuestra historia sea otra y no escandalosa", le habría dicho la actriz. "Gracias por los momentos vividos, todo esto me hizo mucho mal y prefiero decir adiós", habría finalizado Eugenia. Al recibir los mensajes, Icardi sólo se limitó a decir: "Mi idea nunca fue herirte a vos ni a nadie. El tiempo pondrá las cosas en su lugar".

Pero este difícil momento no le impidió a Nara mostrar el cariño que tiene por su suegro en el día de su cumpleaños. "Gracias por regalarnos los momentos más valiosos y hermosos en familia.Tus charlas mientras esperamos a que leuden tus pizzas , panes etc y darnos el amor que solo un abuelo como vos puede dar y es lo más hermoso de la infancia. Feliz cumpleaños abuelo @juanicardi te queremos y extrañamos mucho", escribió en su cuenta de Instagram la empresaria.