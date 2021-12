Quién es el nuevo galán de la China Suárez con el que la descubrieron a puro coqueteo en Buenos Aires

Al menos en cuestiones del corazón, María Eugenia Suárez no pierde el tiempo. A pesar de que hace unos días la escuchamos decir en la entrevista con Alejandro Fantino, que quedó tan “sacudida” emocionalmente que ahora sólo quiere un tiempo de paz, la realidad es que fueron varios quienes la vieron “en una” con un nuevo candidato.

Sí, al parecer, la China Suárez, de regreso en Buenos Aires luego de varios días de rodaje en Jujuy, volvió a posar su interés en un hombre que, como ella, también es muy pero muy conocido en las redes sociales, pero por razones completamente distintas. Y sí, con el español Armando Mena Navareño tan lejos, la actriz se las tiene que rebuscar en estas pampas, ¿o no?

El dato lo deslizó Maite Peñoñori, al pasar, en Los ángeles de la mañana, cuando estaba a punto de hablar de otros romances en la farándula. Sin embargo, la información que compartió la angelita sobre la actriz era tan fresca e inédita, que terminó descolocando incluso a Ángel de Brito y a sus compañeras.

“A la China la volvieron a ver con uno con el que ya habían visto, pero todavía…”, dijo Maite, en plan enigmático. A lo que Ángel le preguntó, sin filtro: “¿Nazareno Casero?”. “No, la vieron con Santi Maratea”, respondió la rubia, revelando el nombre de quien sería la última conquista amorosa de la ex Casi ángeles.

La sorpresa ante estos dos posibles nuevos amores de la actriz fue grande. Y si bien no hay mucho más acerca del acercamiento de la mamá de Rufina, Magnolia y Amancio con el hijo de Alfredo Casero, en las últimas semanas hay quienes detectaron ciertos guiños cómplices 2.0 entre Suárez y el joven que fue nominado como "influencer latino del año".

Likes cruzados, comentarios buena onda en sus posteos de Instagram, por ahora es eso lo que hubo entre los chicos, que, según aseguró la panelista del ciclo de El Trece, ya tuvieron más de una salida en Buenos Aires, donde viven los dos.

“Ahora no quiero saber más nada con nadie. Y menos del ambiente. Yo no estoy sola: tengo tres hijos y mi vida son ellos. Si elijo tener un hombre al lado es porque me va a sumar, no porque lo necesite”, había dicho la China en el mano a mano que se puede ver de pago por streaming, En primera persona.

¿Y quién es Santi? “No es caridad lo que hago”, aclara en sus redes Maratea, el influencer que se hizo famoso por juntar enormes cantidades de dinero para causas imposibles, tales como conseguir plata comprar el medicamento más caro del mundo para una beba. ¿Nació el amor?