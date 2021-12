El extraordinario motivo por el cual Darío Barassi dio por muerto a su padre cuatro veces

Darío Barassi logró ganarse el corazón de miles y miles de televidentes con sus ocurrencias al aire y hoy, es considerado uno de los conductores de la TV argentina más querido. Se encuentra al frente de 100 argentinos dicen por eltrece y cada vez que se encienden las cámaras, no hay quien no estalle de la risa con sus ocurrencias.

El programa es uno de los más exitosos del canal del solcito y por ello, no es extraño que se viralicen muchas de las frases y comentarios que el humorista lanza en vivo. Así es como en la redes sociales circulan divertidísimos memes con sus dichos.

Ahora, en una de las últimas salidas del ciclo, Barassi sorprendió a todos con una anécdota personal. Todo ocurrió cuando en el piso debatían sobre las distintas excusas que se pueden poner para no rendir un examen académico. "Hay que matar gente. A mi papá lo maté como cuatro veces", confesó él fiel a su estilo.

Acto seguido, relató una de sus travesuras. "Tenía un final de Derecho penal. Mi padre ya estaba recontra muerto, y le dije 'mire, doctor, murió mi viejo. Yo no llego a rendir. Me tengo que ir a San Juan urgente".

Darío Barassi

"Él me decía 'no, Darío, rendilo, rendilo por teléfono. Yo te llamo y te hago unas preguntas'. 'Bueno, bueno. Si estoy entero lo hago'. Me saqué un 8 por teléfono", cerró, ante la mirada atónita de todos, su historia inventada.