Jorge Lanata sorprendió con una fuerte bomba sobre su vida amorosa: “En abril me…”

Jorge Lanata siempre sorprende y, esta vez, la noticia afortunadamente no tiene que ver con una nueva internación por su frágil condición de salud. Sino, más bien, con su vida amorosa, un terreno en el que, inesperadamente, el periodista se destaca desde hace años como un auténtico galán.

A Jorge nunca le han faltado buenas y hermosas compañeras a su lado, mujeres dispuestas a compartirlo todo con él, e incluso, a donarle un órgano, como fue el caso de Sara Stewart Brown, la mamá de su hija Lola que, en 2015, le donó un riñón y le salvó la vida antes de separarse definitivamente, un año después.

Pero ahora, llegó la hora de concretar un importante paso y de cumplirle el deseo a Elba Marcovecchio, la abogada viuda que se enamoró perdidamente de Lanata en cuando se conocieron. Después de mucho hacerse desear y de mostrarse reticente, el conductor de Lanata sin filtro decidió avanzar y formalizar su relación.

Pero no sólo eso, porque además de casarse por Registro Civil, Jorge y Elba oficializarán su unión ante Dios. “En abril me caso por Iglesia”, anunció en la tapa de revista Caras, en una entrevista en la que contó los detalles de la fiesta que tendrá lugar después de la ceremonia religiosa, sólo 50 invitados especiales, parte del círculo más íntimo de la pareja.

“Si doy detalles es abrir a que me pregunten ‘¿cuántos polvos te echás por semana?’ o ‘¿de qué color son tus calzoncillos?’”, decía Lanata hacia noviembre del 2020, cuando todos en su programa de Radio Mitre le preguntaban por sus planes de boda con Elba y él no quería soltar prenda. ¿Y ella? Siempre se mostró perdidamente enamorada.

“Una de las cosas que más me enamoran de él es la capacidad que tiene para sorprender. Es muy empático, no solo conmigo, en general. Jorge tiene una capacidad de entender al otro que muy pocas personas la tienen. Esas cosas me sorprenden. Tiene una capacidad de comprender, de construir... es alguien totalmente constructivo”, dijo Marcovechio, en una nota.

Abogada, 43 años, oriunda de la ciudad bonaerense de La Plata, Elba es mamá de Valentino y Allegra y hace dos años que es la novia de Jorge Lanata. "Ella sale con mi amor platónico, el señor Jorge Lanata. Vamos a tener problemas. Es una bomba total", fueron las palabras de Yanina Latorre, cuando en 2019 reveló este romance que, muy pronto, se convertirá en una sociedad.

Al parecer, la noticia de la boda era un secreto total, incluso para sus compañeros de Lanata sin filtro. “Se enteraron por la revista”, aseguró Ángel de Brito en LAM, al contar que le había consultado a Marina Calabró, columnista de su ciclo de Radio Mitre. ¡Lo tenía bien guardado!