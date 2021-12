Por qué Nicole Neumann se peleó a pura furia con Mica Viciconte por teléfono

La tensión siempre latió a pleno entre Nicole Neumann y Mica Viciconte, quienes han protagonizado cientos de cruces acalorados, con discusiones subidas de temperatura en el ámbito público y todo lo que nunca trascendió a la palestra.

Desde su divorcio, la modelo entabló un pugna en el plano legal contra Fabián Cubero, que giró en torno a la división de bienes, así como a la exigencia de un incremento en las cuotas alimentarias y hasta en la custodia de las tres hijas de lo que fue ese matrimonio.

Claro que como secuela, Nikita también direccionó su ira hacia Viciconte, de quien prácticamente nunca esbozó palabras felices, ni siquiera cordiales. Ese enfrentamiento alcanzó límites álgidos como aquel bozal legal para impedirle siquiera nombrarla en los medios, así como le negó, vía judicial, exhibir fotos con sus tres pequeñas.

Ahora se sumó un capítulo nuevo de la discordia. Otro episodio de hostilidad impresionante, que nadie se imaginó que podría llegar a cristalizarse. ¿Qué sucedió? Resulta que Mica y Poroto cargaron los bolsos, planificaron un viaje ideal y coordinaron con decenas de familiares para surcar los aires hasta Buzios.

La pareja, que transita por el cuarto mes de embarazo, también consiguió el permiso para disfrutar de esta estadía en las arenas blancas brasileras con las tres niñas: Indiana, Allegra y Sienna. Sí, las herederas de Neumann viven días de increíble esparcimiento con Mica y Fabián.

En este contexto, Viciconte siente la pulsión de exhibir al mundo el desarrollo de sus vacaciones y sobre todo para mostrar el avance de su pancita, el crecimiento de Luca, el niño que llegará en breve para cambiar para siempre la vida de esa pareja que configura con Cubero.

¿Entonces? Resulta que Mica posteó cientos de fotos de las tres hijas de Nicole tocándole el vientre, como una especie de metamensaje de: “Acá las hijas de mi marido se alegran de mi embarazo y desean que llegue su hermanastro”. Pero no una, ni dos, sino decenas de postales.

Algunas voces consideran a estas publicaciones como una misiva indirecta contra Neumann, como una táctica para fastidiarla, para incomodarla y lograr que se sulfure. Y finalmente llegó la reacción de la modelo, que harta de tantas fotitos pegó el grito en el cielo.

Resulta que Nicole levantó el teléfono, marcó el número de su exmarido y le pidió hablar con Mica. Ahí se armó una trifulca, una discusión picante, con la temperatura que fue in crescendo hasta la cornisa de una batalla. Aseguran que Neumann le reclamó a Viciconte que no posteara tantas imágenes con sus hijas, que solo lo hace para promocionar su embarazo a costillas de sus pequeñas.

En resumen, Nikita habría reclamado que no tienen la prohibición legal, pero le advirtió a Viciconte que no se pase de la raya, que no incite a una reacción.