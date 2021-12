Nicole Neumann habló de su novio violento y realizó un relato demoledor: "Hubo golpes y..."

A sus 40 años recién cumplidos, Nicole Neumann las pasó todas: escándalos sexuales, amores, infidelidades y dramas. Era muy chica, apenas tenía 12 años cuando se hizo famosa como “lolita”, como se llamaba en los noventa a las niñas que trabajaban como modelo. A caballo de esa tremenda exposición, Nicky avanzó en su carera a paso meteórico y aterrizó, a los 18, en París.

Sola, lejos de su país y de su gente, vulnerable, Neumann se refugió en ese momento clave de su adolescencia en una relación con una persona que, según reveló, la convirtió en víctima de violencia de género, tanto física como psicológica.

"Tenía 18 años y me había instalado en París, por trabajo. Estaba de novia con un hombre diez años mayor. Un tipo que tenía lapsus agresivos. Sí, fui víctima de violencia psicológica y física", contó la modelo a Teleshow.

Nicole explicó que le pasó lo que a muchas mujeres en situaciones así: muy enganchada, intentaba encontrarle una razón a las actitudes agresivas de su novio, que se descargaba con ella de la peor manera. "Estaba enamoradísima y creía que él se comportaba así por todo lo que había pasado en su vida, por sus traumas... Lo justificaba ciegamente", dijo.

La rubia dijo que necesitó pedir ayuda a una profesional para salir a flote y romper esa relación tóxica. Fue ella quien le abrió los ojos. "'Nicole, por lo general, las personas de este tipo suelen ser iguales con el resto de la familia', me dijo. No quiero esto para mí y mucho menos para mis hijos", recuerda que pensó en ese entonces, al hablar con la psicóloga.

La modelo contó que en esa época repetía una gran variedad de excusas para cubrir a su novio violento. "Que me había llevado por delante la alacena de casa o me había lastimado paseando al perro, no sé....”, relató que decía a su entorno cada vez que aparecía con marcas en su cuerpo.

Tal como contó, el hombre le propinaba “cachetazos y golpes en la cara”. “Pero creo que lo peor que viví fue una revoleada de un control remoto que me dio en la garganta y me cortó por un ratito la respiración”, señaló.

"Moría de amor... Qué irónico, ¿no? ´Esto no es sano´, me repetía a mí misma. Quiero un hombre que me cuide, que me proteja. Con todo el dolor y el valor del mundo que debía juntar, lo solté. Me llevó meses olvidarlo”, agregó.

Neumann contó además que, en esos días, conocer a su padre fue clave para atravesar ese momento tan duro. "En Europa le escribí a papá y vino a conocerme. Su abrazo fue salvador y sanador. Un clic. Me abrió la cabeza. Me dio valor en ese proceso para decidir mi libertad”, cerró.

Sí sos víctima de violencia de género, comunicate a la línea 144 para pedir ayuda.