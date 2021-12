Infidelidad y sexo en la playa: el tremendo capítulo que Nicole Neumann quiso borrar y no pudo

Escándalos eran los de antes, queridos lectores, y Nicole Neumann, con su picante historial de aventuras sexuales puede dar fe de ello. No nos vengan con el sexting, las fotitos por celular y los amagues tímidos como los que tuvieron la China Suárez y Mauro Icardi…

“¡Pavadas, no!”, diría Nicky que, años atrás, arrancando en el verano de 2004, supo protagonizar no uno sino varios escándalos sexuales que quedaron captados en fotos por los paparazzis para la posteridad.

Empecemos por el primero, mientras la rubia estaba de novia con Matías Liberman, un empresario de buena cuna, muy rubio y muy menemista, con el que la modelo se puso de novia en 1999. “Fue amor a primera vista”, diría la ex lolita en 2003 a una revista del corazón, mientras soñaba con su casamiento.

“Ya sé cómo va a ser mi vestido, pero todavía no pusimos fecha", aseguraba ella, candorosa. Pero esa boda nunca sucedió. Porque al año siguiente, los fotógrafos de Gente la captaron semidesnuda y a los mimos en la playa de Punta del Este con Nacho Herrero, un modelo y cantante que era el completo opuesto del blondo.

Las poco decorosas fotos de Nicole, desnuda en la arena, a los besos y caricias con Herrero, intentando ocultarse (sin suerte) debajo de una lona, de inmediato escalaron a la tapa de Gente y Paparazzi. Afortunadamente, no había redes sociales para viralizar aquel escándalo épico.

Según ella, no hubo infidelidad, porque declaró que, apenas cuatro días antes, había terminado su relación con Matías. Sin embargo, luego se supo que el pobre del ex noviecito había viajado a Uruguay para intentar la reconciliación, cosa que nunca sucedió, por supuesto.

Nicole siguió el romance hot con Nacho que terminó en una boda flash que no duró ni un año. “No vale la pena acordarse, duró solo nueve meses”, dijo Nicole hace un tiempo, cuando en Nosotros a la mañana le recordaron su relación con el morocho con quien se casó en diciembre de 2004.

Los dos de blanco y arriba de un sulky, así llegaron los novios al registro civil de Capilla del Señor, y a los tres meses, volvieron a dar el sí con un look locos años 20, en una fiesta en la estancia La Candelaria, llena de medios y mucho glam.

Pero el idilio con el modelo duró poco y se terminó cuando entró Fabián "Poroto" Cubero a la cancha, con quien, una vez más, Nicole “pecó” de infiel y fue nuevamente encontrada por los fotógrafos de Gente teniendo sexo, esta vez, en una pileta. ¡Fan del aire libre, ella!

Así lo explicó Nacho: “Ella necesitaba una persona que la pudiera bancar. Por ahí, al no haber tenido una imagen paterna en su infancia, quería un hombre que le dijera 'flaca, relájate que yo me encargo de todo'. Y yo siempre le dije que eso no se lo iba a poder dar”.

“He sido infiel”, reconoció en más de oportunidad la escorpiana que, alguna vez, en PH Podemos hablar, se hizo cargo de su historial hot y enumeró los lugares públicos donde tuvo sexo: “En un avión, en la playa y en un cine”. Tremendo es poco.