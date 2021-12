La polémica razón por la que Ángel de Brito puso a Laurita Fernández en su lista negra

Ángel de Brito está en tiempo de descuento y cada día suma más motivos para festejar y, también, para deslizar algún que otro palito. Es que el 31 de diciembre termina LAM y, desde hace unos cuantas emisiones, varias de las angelitas que pasaron por el ciclo están volviendo a sentarse con él.

A pura emoción, anécdotas, risas y algunas lágrimas, muchas de las panelistas que secundaron a De Brito como Majo Martino o Miriam Lanzoni, visitaron el estudio del ciclo de El Trece. Y las que no pudieron, mandaron saluditos por video, como Carmela Bárbaro, que terminó revelando que del ciclo se llevó "amigos y también enemigos".

Pero, pero, pero… unas cuantas chicas se “olvidaron” de dedicarle unas palabras al final del emblemático programa que estuvo en pantalla desde 2016. Y Ángel, siempre muy atento, tomó nota de las que ni pintaron y se descargó contra Laurita Fernández con un fuerte tweet que, encima… ¡dejó fijado!

“Viernes con todo en #LAM. Últimos 6 #FelizNavidad #viernes”, arrancó el conductor, muy festivo, en la madrugada del 24, para calentar la previa navideña. Pero Ángel acompañó este mensaje mandando al rincón, con foto y todo, a Laurita Fernández y a Nicole Neumann.

“La lista negra de las angelitas que no mandaron saludos”, marcó el periodista, con una pequeña placa negra, exponiendo en la red del pajarito a las ex angelitas flojas de papeles.

Al ver este escrache en redes Laurita, que es súper amiga suya, no se quedó callada y se la devolvió. “Ahora entran ustedes en mi lista negra por no llamarme para un video”, se defendió la ex de Nicolás Cabré, aunque sumó una carita de llanto de risa. Y para que no queden dudas, luego Lauri volvió a aclarar, indignada, que no tuvo ni noticias de parte de la producción: “Nadie me pidió un video”.

Y a pesar de que De Brito nunca le respondió, al menos por la red social del pajarito, todo indica que todo sigue más que bien entre los amigos. Por lo pronto, la actriz se muestra muy despreocupada en sus vacaciones en Bariloche, destino que eligió para pasar las Fiestas con su mamá y su hermana y distenderse tras su ruptura con Cabré.

Según trascendió, la decisión de separarse definitivamente llegó luego de que la rubia se sintiera agredida por el actor, una discusión subida de tono con gritos incluidos que le hicieron decir “basta” y ponerle punto final a esta historia de años con varias idas y venidas.