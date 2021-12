Se viralizó una escena que incrimina a Fabián Gianola

La valentía de varias mujeres generó el marco para que Fabián Gianola se encuentre en pleno proceso judicial, que alcanzará el viernes el carácter de indagatoria al ser convocado por la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, a la que no se presentó.

El actor arrastra una serie de denuncias, principalmente de parte de Fernanda Meneses y Marcela Viviana Aguirre, por abuso sexual, en torno a situaciones que vivieron en diferentes épocas en entornos laborales. A partir de las declaraciones públicas de estas mujeres Gianola ejerció diversos mecanismos de abusos sobre ellas.

En todo ese contexto siguen surgiendo historias que coinciden con comportamientos aterradores del actor, como un testimonio de la Primera Dama Fabiola Yañez y la ex Gran Hermano Griselda Sánchez. Y se estima que existen muchas mujeres más dispuestas a aportar sus vivencias.

Ahora, en las redes sociales se viralizó una escena de Gianola, una ficción en la que participó y que protagonizaba Gastón Pauls, en la que se percibe una similitud tremenda con el accionar del artista, porque se lo ve personificando su propia vida.

En las imágenes, Fabián se refiere a compañeras de trabajo de manera soez, como vanagloriándose de sus conquistas, de creerse un ser atractivo por el cual todas las mujeres desean entablar una relación íntima. El tenor de los diálogos es impresionante y luce como una confesión.

Pauls se acerca a Gianola y le dice: "Fabián, ¿cómo estás? Quería hablar con vos. Yo soy actor. Y, para mí, realmente seria un placer poder hacer algo con vos...". Mientras que el denunciado responde: "Adiviná quién se mueve a esa... la que está sentada... ¡allá! ¿Viste que linda es, no? ¡Impresionante! Todo el tiempo me pide... se ve que le gusto”.

En la continuidad, Fabián redobla y expresa: “Y la que está ahí atrás.... sirviendo café.... Adiviná... ¿quién? No, manzana con pochoclos". Una declaración ficcionada que suena a una sustancia muy real.

Para cerrar, con una pose de pedantería, Gianola reafirma: “La verdad que siempre fue así, no me puedo quejar de mi éxito con las mujeres. Inclusive acepté el personaje de gay en Los Benvenutos para ahuyentarlas un poco, pero no hubo caso, me buscaban más”.