Luego de quedar eliminada de MasterChef, la Tigresa Acuña opinó sobre sus compañeros

El pasado domingo la Tigresa Acuña no logró deslumbrar con su preparación en MasterChef Celebrity y debió salir por la puerta grande del estudio de Telefe. Así, la boxeadora se convirtió en la sexta participante eliminada de esta tercera temporada del reality culinario más visto de la televisión argentina.

El desafío al que se enfrentó no fue sencillo. En 60 minutos debía preparar un plato libre con los elementos que le tocaron. "Ustedes se van a sentar acá adelante, y con una trompada van a golpear sus fotos, y retirar los ingredientes qué estén adentro", explicó Germán Martitegui al inicio de la emisión.

No sólo ella quedó en la cuerda floja esa noche. Catherine Fulop y Mica Viciconte también estuvieron a un paso de irse y finalmente, fueron salvadas por el exigente jurado.

Ahora, tras quedar afuera del reality, la Tigresa Acuña brindó una entrevista a La Once Diez, habló de todo y entre eso, de sus compañeros. ¿Qué dijo? "Mica sirve mucho para la competencia, es muy intensa. Catherine tiene una re alegría, una re buena onda. Se pone muy nerviosa también. Charlotte... a ella no le importa nada, improvisa todo y te digo la verdad para sorpresa de muchos logra cada plato que no se imaginan, con Joaquín te matas de risa, no cocina nada. Hay veces que les va muy bien y hay veces que les va muy mal", señaló al aire.

MasterChef Celebrity

Además, sobre su salida, indicó: "Las palabras de Germán me quebraron porque fueron demasiado emotivas. Me dijo que no conocía una luchadora tan grande como yo. Es como que se arma ese amor odio, pero al final tuvo palabras muy emotivas, obvio que Donato y Damián también. Yo no podía creer lo que me decía".

Y sobre la posibilidad de retornar al ciclo, expresó: "Al repechaje quiero volver, no se van a librar de mí tan fácilmente, estoy acostumbrada a darle batalla a todo".