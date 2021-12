Lourdes Sánchez liquidó a Jimena Barón: "Cuando la ves detrás de cámara..."

Lourdes Sánchez visitó LAM para despedirse personalmente de sus ex compañeros. Durante la entretenida charla, donde recordaron el paso de la bailarina como "angelita", Ángel de Brito le consultó sobre su experiencia como jurado de La Academia durante los días que hizo un reemplazo.

"Los días que estuve en el jurado de La Academia los disfruté. ¡Me encantó! Me di cuenta que es mi lugar", comentó la pareja de Chato Prada. Para ponerle un poco de condimento a la nota, el conductor puso sobre el tapete la mala relación que tiene con Jimena Barón: "No te fuma".

Rápidamente, Lourdes recogió el guante y apuntó contra la cantante: "Y yo a ella tampoco. No sé el odio de ella hacia mí, yo te puedo contar por qué ella no me cae bien a mí: es una cuestión de piel, de actitudes que he visto con mis propios ojos", comenzó diciendo.

Lourdes Sánchez durante su participación como jurado de La Academia. Foto: Instagram @lourdesanchezok

"No me gusta como se maneja. Ella te hace creer un personaje en la tele y cuando la ves detrás de cámara no es así de copada como se muestra. Yo esas cosas no me las fumo", expresó, y agregó: "En el jurado, todos me recibieron bien, menos ella".

Para poner en contexto, Lourdes reveló el origen del enfrentamiento con Barón. ."Ella se enojó en el 2018, yo le dije que parecía que pisaba huevos cuando bailaba. Pero era para ejemplificar lo que yo estaba bien y que se diera cuenta", recordó la bailarina y conductora. Y finalizó: "Yo no dije más que eso. Y acá, en LAM, opiné de su tema P.U.T.A. Pero yo, si hablo de ella, es en la cámara".